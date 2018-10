von SK

Weit und breit verdutzte Gesichter sah man, als der etwas verrückte Professor von Brock, gespielt von Torsten Blunk, seine letzte Expedition in der Stadtbibliothek vorstellte. Im Zuge des Fredericktages fanden diverse Lesungen von Autoren und Schauspielern statt. So reiste der Professor beispielsweise mit der 5e der Realschule in das Land der Bücher. Dort fanden sie „das große Buch“. Ein riesiges, altes Buch mit lauter leeren Seiten. Der Professor jedoch konnte daraus vorlesen, und auch einige der anwesenden Schüler hatten diese Gabe. Mit Feuerwerk, dem pupsenden Buch und zitternden Babybüchern wurden die Realschüler in das Land der Fantasie entführt. Die szenische Lesung soll Kinder und Jugendliche an das Lesen heranführen und ihnen die Welt der Literatur eröffnen.

