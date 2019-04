von SK

Die Schüler des Seminarkurses am Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen haben sich zum Thema Rhetorik Praxistipps aus erster Hand geholt. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei – Mitte links neben Schulleiter Mario Mosbacher – konnte bei seinem Besuch mit einer ganzen Reihe praktischer Tipps aufwarten. Frei wies in der Unterredung mit den Jugendlichen auf das Zusammenspiel von Medieneinsatz, Körpersprache und die Interaktion des Vortragenden mit dem Publikum hin. „Das wohlwollende Auditorium ist eine Kraftquelle für den Redner“, beschreibt der Bundestagsabgeordnete die Rolle des Publikums. Auch zu einer demnächst stattfindenden Präsentation des Erlernten wurde der Abgeordnete eingeladen. Im einjährigen Seminarkurs an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg erarbeiten sich Schüler der Kursstufe selbstständig ein Thema und stellen dieses abschließend vor.