von Rainer Bombardi

In einem Wald bei Donaueschingen knistert das Holz im lodernden Lagerfeuer und strahlt eine wohlige Wärme aus. Darüber brutzeln Kinder ihre Stockbrote und haben dabei jede Menge Spaß. Auch die anwesenden Eltern unterhalten sich angeregt und nehmen vergnügt an der Veranstaltung im Freien teil.

Eine Woche darauf treffen sich die selben Kinder in einem Vereinszimmer im Marienhaus, um ihrer kreativen Ader freien Lauf zu lassen. Sie gestalten mit Fingerfarben die buntesten Bilder und lernen erneut den Alltag mit allen Sinnen zu begreifen.

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Initiatorin beider Veranstaltungen ist Andrea Wilhelm, die vor einem Jahr den Vorsatz fasste, ihren Wunsch, etwas Sinnvolles mit Kindern zu unternehmen, in die Tat umsetzte. Wilhelm aktivierte hierfür die in den Dornröschenschlaf gefallene Gruppe der St. Georgs-Pfadfinder in Bräunlingen. Die Resonanz der umliegenden Pfadfindergruppen war auf Anhieb riesig. Wann immer es nötig ist, sind vor allem die Villinger Pfadfinder zur Stelle und von vielen Eltern ist sich Wilhelm der Unterstützung bei der einen oder anderen Aktion gewiss.

Die neue Pfadfindegruppe der Seelsorgeeinheit Donaueschingen hat einen guten Start hingelegt. Die Kinder haben während der Gruppenstunden einen riesigen Spaß. | Bild: Rainer Bombardi

„Es macht einfach Spaß, mit den Kindern etwas zu unternehmen und ihnen zuzusehen, wie sehr sie mit viel Feingefühl und Begeisterung die Natur wahrnehmen oder an den Aktionen teilnehmen.“ Die Gruppenstunden am Mittwochnachmittag wirken wie eine willkommene Auszeit für Eltern und Kinder. Sie seien Balsam für die Seele und bereichern das Angebot für Kinder im Städtedreieck.

Bereicherung für das Gemeindeleben

Stationiert sind die Pfadfinder in der Seelsorgeeinheit Donaueschingen, da sie ihren einst angestammten Platz in Bräunlingen aufgrund der Bauaktivitäten rund um den katholischen Kindergarten und das Pfarrhaus räumen mussten. Donaueschingens Pastoralreferent Tobias Hofmann spricht von einer Bereicherung für das Gemeindeleben, vor allem weil der Elan und die Begeisterung der Kinder für ein lebendiges Gemeindeleben und eine Bereicherung der Aktivitäten im Gemeindehaus sorgen. Positiv hinzu komme, dass die Pfadfinder relativ selbstständig agieren und sich auf Anhieb in die Seelsorgeeinheit integrierten.

Ein tolles Gefühl ist es für Ashlley Jantzen, intensiv mit den Fingerfarben zu arbeiten. | Bild: Rainer Bombardi

Alle Erwartungen übertroffen

„Wir stehen noch am Anfang. Doch wie sich die Pfadfindergruppe im ersten Jahr entwickelte, übertrifft all meine Erwartungen.“ Andrea Wilhelm verbindet die Bilanz des ersten Jahres mit einem Blick in die Zukunft, in der es gilt, die Kinder ab einem Alter von fünf Jahren von der Bibergruppe bis ins Jugendalter zu führen. Hierfür ist es ihr wichtig, dass die jüngste Generation von Beginn an die Pfadfindertechniken erlernt und mit den Aktivitäten die Abenteuerlust weckt und den nachhaltigen Umgang mit der Natur erfasst.

Die Gruppenstunden im Haus bieten oftmals Gelegenheit, die Kinder mit Angeboten zu begeistern, die ihre kreative Ader wecken. Wer an den Gruppenstunden der Pfadfinder teilnimmt, habe rasch kein Verlangen mehr nach der digitalen Welt oder komme mit ihr erst gar nicht in Berührung. Die Spiele und Aktionen sind nicht virtuell, sondern setzen auf die Beteiligung der Teilnehmer vor Ort. Freizeit unabhängig von der Witterung in der Natur zu verbringen, wirke heutzutage für viele fremd. Bei den Pfadfindern lernen die Jugendlichen auch, Gefahrensituationen im Freien richtig einzuschätzen.

Die Teilnahme an den Gruppenstunden erhöhe des Weiteren das Selbstbewusstsein und leiste einen Beitrag dazu, den Charakter zu stärken.