Donaueschingen – Seit 50 Jahren besteht die Kleingartengemeinschaft Donaueschingen. Das Jubiläum wird im Juli gefeiert. Bei der Hauptversammlung wurde die Ansiedlung des Hundevereins im Haberfeld thematisiert. Durch den Baustellenverkehr seien Straße und Parkplatz der Kleingartenanlage in einem schlechten Zustand. Damit der Verkehr bei Veranstaltungen des Hundevereins nicht noch mehr zunimmt, wäre es für alle Beteiligten von Vorteil, wenn die geplante Fußgängerbrücke über die Breg zum Hundeverein realisiert werden könnte, wünscht sich die Vereinsführung um den Vorsitzenden Heinz Hornung.

Im vergangenen Jahr führte der Vorstand viele Bewerbungsgespräche. Sechs Gartenwechsel zeigen einen Strukturwandel. Aber auch der Klimawandel ist ein dauerndes Thema bei den Kleingärtnern. Der Schulgarten in Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule sei ein Erfolgsprojekt, das im ganzen Land Beachtung und Anerkennung finde, freute sich Hornung. Mit Fach- und-Tatkraft steht den Schülern Fachberater Adolf Bausch zur Seite. Ebenso beteiligte sich die Kleingartengemeinschaft am Sommerferienprogramm, führte regelmäßig gut besuchte Baumschnittkurse durch und pflegt die Partnerschaft zu den Gartenfreunden in Saverne.

Folgende treue Mitglieder wurden geehrt: Elisabeth Thoma (40 Jahre), Martin Böhr (40 Jahre), Rolf Willmann (30 Jahre), Wilhelm Schneider (25 Jahre), Walter Damm (20 Jahre), Nikolaus Kampf (20 Jahre) sowie Peter Klemann, Halina Klemann, Erika Meßmer und Johann Botschner für jeweils zehn Jahre.