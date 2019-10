Wie viel Partnerschaften hat Donaueschingen? Drei? Richtig, wenn man allein die politischen mitzählt. Nimmt man die kirchliche Seite hinzu, so gibt es seit 30 Jahren noch eine vierte Partnerschaft. Am 11. November 1989 wurde die Partnerschaft mit der Pfarrei „Cristo Redentor“ zu deutsch „Christus der Befreier“, ins Leben gerufen. Sie bekam den symbolträchtigen Namen „Puente para Perú – Brücke nach Peru“. Gefeiert werden die drei Jahrzehnte mit einem thematischen Gottesdienst am 3. November und einem Filmabend im Gucklochkino. Am 11. November läuft um 20 Uhr der Film „Titicaca und die verschwundenen Gesichter“, der den Raubbau an Ressourcen in den Andenländern thematisiert.

Großzügige Spenden

Über die Jahre konzentrierte man sich mehr und mehr auf die sozial-karitative Unterstützung: Speisung armer Kinder, Hilfen beim Gemeindeaufbau der indigenen Migrationsgemeinde San Francisco im Hügelland hinter der Partnerpfarrei. Alphabetisierungskurse oder Finanzierung von gemeindlichen Bildungsprogrammen standen auf dem Wunschzettel. Großzügige Einzel-und dauerhafte Spenden von haupt- und nebenamtlichen Gemeindemitgliedern aus Donaueschingen ermöglichten das. Auch eine Spende der evangelischen Gemeinde Donaueschingen half bei der Unterstützung verschiedener Projekte. Eine ständige kleinere Einnahmequelle ist auch der regelmäßige Verkauf von Fair-Trade-Ware aus dem Donaueschinger Weltladen.

Jugendliche helfen in Peru

Vorübergehend unterstützte der Kreis auch eine Gemeinde in Burundi und eine jesidische Flüchtlingsfamilie. Zu erwähnen ist auch die Hilfe durch „Voluntarios“ (Jugendliche Freiwillige) aus der Seelsorgeeinheit, die ihrerseits wieder wertvolle Rückmeldung von ihren Erfahrungen in verschiedenen Teilen Perus gaben. Indes wurde die Partnerschaft gepflegt durch privat finanzierte gegenseitige Besuche.