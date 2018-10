von Ann-Kathrin Moritz

"Ton läuft, Kamera läuft und bitte!" Wem dieser Ausruf in nächster Zeit zu Ohren kommt, der sollte sich nicht wie im falschen Film vorkommen. Denn der Schwenniger Bildjournalist Rainer Jörger hat jetzt mit den Dreharbeiten für seine Multimediashow begonnen, in deren Mittelpunkt die Stadt und ihre Bewohner stehen. "Ich möchte die Zuschauer auf eine Entdeckungstour durch ihre Heimatstadt schicken und dabei Geschichten erzählen, die sonst nicht so im Fokus stehen", erklärt Jörger das Konzept.

Acht bis zehn Filme von je fünf bis sechs Minuten Länge sollen in diesem Rahmen bis Ende Dezember entstehen. Ein buntes Potpourri von lustig bis ernst, historisch bis zeitgenössisch. Für den ersten Teil stand Stadtführerin Rosemarie Hoff als Max-Rieple-Expertin vor der Kamera.

Leute aus der Stadt

"Die Idee, den Zuschauern diesen berühmten Bürger einmal näher vorzustellen, kam mir rein zufällig", erinnert sich der 62-Jährige, "Als ich den Auftrag von der Stadt bekam, habe ich auf dem Max-Rieple-Platz ein Gespräch geführt und einfach mal gefragt, wer das eigentlich war. Und schon war der Stoff für eine Geschichte gefunden." In anderen Episoden porträtiert Jörger unter anderem einen Mann aus Pfohren, der eine eigene Wetterstation besitzt, die Rock-'n'-Roll Gruppe Billy, Bob and the Buzzers sowie die Tanzschule Twist.

Finale als Multimediashow

Das Ergebnis der zweimonatigen Drehphase wird man am Samstag, 13. April 2019, in den Donauhallen in Form einer zweistündigen Multimediashow bewundern können. "Die Filme werden an diesem Abend jeweils in einen Live-Auftritt übergehen. Im Fall von Max-Rieple wird beispielsweise Musikschullehrer Kai Armbruster eine selbst arrangierte Version von "Wer einmal trank vom klaren Donauquell" präsentieren", so Jörger.

Sein Ziel sei es, so viele Donaueschinger wie möglich auf die Leinwand oder Bühne zu bringen. Schließlich könne er als Ortstfremder den Bürgern nicht ihre Stadt vorstellen, das müssten sie schon selber übernehmen. Im Sommer ist ein Image-Film für die Stadt entstanden, der ebenfalls an diesem Abend Premiere feiern wird.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein