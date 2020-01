Rekordkulisse bei der diesjährigen Fasnachtseröffnung auf dem Hanselbrunnenplatz. Beim Aufgalopp in die närrischen Tage wurden vom Zeremonienmeister Thomas Ganter mit Maximilian Maier und Philipp Honer zwei neue Junghansel getauft. Zudem konnte zum ersten Mal in der Geschichte des Frohsinn mit Tabea Frey eine Kueseckeldame getauft werden. Im Anschluss ging es in die Stadtmühle zum Feiern. Und eine kleine Abordnung mit den Gleferi-Musikanten im Schlepptau zog es noch in drei Lokalitäten, um die Fasnacht 2020 unter die Menschen zu bringen.

Der Hanselbrunnenplatz ist am Abend des Dreikönigstags fest in Narrenhand. | Bild: Roger Müller