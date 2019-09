Auch wenn das Wetter nicht mehr ganz so toll ist, wie noch in den vergangenen Wochen – Touristen sind immer noch in Donaueschingen unterwegs. Wer in der Innenstadt unterwegs ist, der stößt noch auf sie. Mit Bauchtasche, Sonnenbrille und – obligatorisch – dem Fotoapparat. Wobei der ja heute meist durch ein Smartphone ersetzt wird. Entgegen vieler Klischees benutzen das jedoch nicht nur jüngere Menschen, um sich eine digitale Erinnerung zu verschaffen.

Handy aus dem Autofenster

Ein älteres Ehepaar aus Italien mit einem größeren Sportwagen griff in dieser Woche auch mal schnell zum Handy. Das Problem: Die Touristen befanden sich noch in ihrem Auto. Und das war nicht etwa am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt und geparkt, nein. Es stand mitten auf der Mühlenstraße direkt neben dem Rathaus, mit schnurrendem Motor. Eine Hand ragte zum geöffneten Seitenfenster hinaus, das Smartphone in die Luft gereckt, um Rathaus und Musikantenbrunnen ordentlich einfangen zu können. Die erste Aufnahme scheint nicht gepasst zu haben, da wird eben wiederholt. Zuhause will man immerhin auch mit passenden Illustrationen von den Sehenswürdigkeiten berichten können.

Schönheit, die lähmt

Immer wieder faszinierend anzuschauen, wie Donaueschingens Schönheit teilweise so heftig und überrumpelnd wirkt, dass dabei einfach sofort reagiert werden muss. So scheint es zumindest dem italienischen Paar gegangen zu sein. Das Foto musste sofort gemacht werden, auf der Stelle. Auch dann, wenn hinter einem schon andere Fahrzeuge stehen, die eigentlich ihren Weg weiter fortsetzen wollen. Aber auch hier zeigen sich die Qualitäten der Donaueschinger. Kein Hupen oder Drängeln. Wenn die Touristen ein schönes Bild wollen, dann wird eben kurz gewartet. Auch das gehört zur Schönheit einer Stadt.