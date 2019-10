Vom 7. bis 9. Oktober fand in München die Expo Real 2019 statt. Sie ist die größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen in Europa. An allen drei Messetagen waren Vertreter der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft beziehungsweise der Stadt Donaueschingen präsent.

Die Messe bietet nach Darstellung der Stadtverwaltung das ideale Umfeld, um das Donaueschinger Konversionsgelände Interessenten vorzustellen. Prominenter Besucher auf der Messe war Staatssekretärin Katrin Schütz.

Von der Baar waren vor Ort Jürgen Guse, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg, Tobias Butsch, Geschäftsführer Konversions- und Entwicklungsgesellschaft Donaueschingen, und Sabine Schneckenburger, Assistentin Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg.