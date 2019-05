von Ferdinand Harich

Mit der legendären Liverpoolhymne „You‘ll never walk alone“ auf den Lippen zog die erste Herren-Mannschaft der DJK Donaueschingen am Montag durch die Donaueschinger Innenstadt. Dank eines 3:0-Sieges gegen Walbertsweiler am vergangenen Sonntag hat das Team um Trainer Tim Heine den vorzeitigen Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden perfekt gemacht.

Nicht planbar

„Eine Meisterschaft kannst du nicht planen“, so Heine. Die Saison sei grandios gewesen. In der Saison 18/19 spielten drei Absteiger aus der Verbandsliga in der Landesliga. „Bei der harten Konkurrenz Meister zu werden, ist nicht selbstverständlich.“ Aber die Mannschaft sei einfach immer ehrgeizig gewesen. Jetzt stehen noch zwei Begegnungen gegen Furtwangen und Denkingen aus. „Wir wollen jetzt die beiden kommenden Spiele ohne Druck genießen.“

Klassenerhalt ist das Ziel

Das Ziel der Mannschaft für die neue Saison ist der Klassenerhalt. „Wir wollen keine großen Sprüche reißen.“ Für die meisten Spieler sei die Verbandsliga Neuland. Allerdings traue er es den Jungs zu, in der höheren Liga zu bestehen, sagt Heine. Man habe es ja nicht umsonst bis ins Halbfinale des Südbadischen Pokals gebracht.

Donaueschingen Stolz und Freude über das neue Vereinsheim: DJK-Großprojekt findet mit Feier seinen Abschluss Das könnte Sie auch interessieren

Eine Woche lang wird gefeiert

Mannschaftskapitän Max Schneider kann seinem Trainer nur beipflichten. Am Anfang der Spielzeit habe sich das Team schon vorgenommen, um die Meisterschaft zu spielen. „Wir konnten aber nicht damit rechnen, zwei Spieltage vor dem Saisonende schon Meister zu sein.“ Eine Woche lang will die Mannschaft den Aufstieg nun feiern. Der Montag war also nur der Anfang. „Die meisten Spieler haben sich die Woche freigenommen“, so Schneider.

Große Feier am Mittwoch

Am Mittwoch, 29. Mai, findet um 19 Uhr das letzte Saison-Heimspiel der DJK statt. „Da wird dann noch mal richtig gefeiert“, verrät der Kapitän. Die A-Junioren, die D-Junioren und zwei E-Junioren Teams haben ebenfalls die Möglichkeit, die Saison mit einem Meistertitel zu krönen. Die B-Junioren steigen als Dritter in die Verbandsliga auf. Fünf wahrscheinliche Meistertitel und vier erfolgreiche Aufstiege: Das wäre die erfolgreichste Spielzeit der gesamten Vereinsgeschichte.