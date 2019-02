Es war das Thema der GUB in den vergangenen Monaten: die Barrierefreiheit des blauen Rathauses. Oder vielmehr, dass diese überhaupt nicht vorhanden ist und so etliche Bürger – angefangen von Senioren bis hin zu Eltern mit Kinderwagen – somit vor erhebliche Probleme gestellt sind, wenn sie in eines der oberen Stockwerke des blauen Rathauses wollen. Zwar gibt es Planungen, einen Aufzug von Außen an das Jugendstilgebäude anzubauen – doch die Umsetzung scheitert an den Kosten und der Haushaltslage. Auch aus der Idee, im hinteren Treppenhaus einen Aufzug einzubauen, wurde nichts. Der Platz reicht nicht aus und dann gibt es ja noch den Denkmalschutz.

Doch ein Handlauf müsste doch drin sein – so zumindest die Meinung der GUB-Fraktionssprecherin vor nicht ganz drei Monaten. Stadtbaumeister Christian Unkel hat sich dem Thema angenommen und nun gibt es einen Vorschlag, wie die Treppe wenigstens für Menschen, die schlecht zu Fuß sind, angenehmer gestaltet werden kann. Ein Messingrohr, dass an der Brüstung angebracht wird, soll dazu dienen, dass man sich darauf stützen und daran hochziehen kann. Mit der aktuellen Brüstung ist dies nicht möglich.

Doch was ist mit dem Denkmalschutz, der bei Bauarbeiten in dem Jugendstilgebäude ja immer noch ein Wörtchen mitzureden hat? Mittlerweile gab es einen Ortstermin mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Dieses habe lauf Verwaltung signalisiert, dass dem Vorhaben zugestimmt werden könne. Schließlich soll der Handlauf mit Halterungen angebracht werden, für die es nur kleine Bohrungen benötigt. Somit sei der Eingriff in die historische Bausubstanz minimal. Außerdem füge sich das Rundrohr in Bronzeoptik auch in die baulich vorgegebene Situation im Treppenhaus des blauen Rathauses sehr gut ein.