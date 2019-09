von Roger Müller

Da war die Innenstadt mal wieder richtig gut gefüllt: An der kulinarischen Einkaufsnacht bummelten zahlreiche Besucher durch das Städtle – ein Umstand, der vielleicht auch einmal an einem Samstag ein tolles Bild in Donaueschingen wäre.

Ein Hingucker sind die Leckereien bei Optiker Milbradt. | Bild: Roger Müller

Auch wenn in der Innenstadt das eine oder andere Ladengeschäft leer stehen mag und zur Vermietung angeboten wird: Donaueschingen hat so einiges zu bieten, was sich am Donnerstagabend in der Resonanz an der Einkaufsnacht widerspiegelte. Auch die Sperrung der Karlstraße war gut bedacht, so konnte die Straße gemütlich überquert werden. Es herrschten zwar nicht überragend warme Temperaturen, dennoch war auf der Straße genauso viel los wie in den Geschäften.

Feine Klänge und Gesang im Weltladen. | Bild: Roger Müller

Die Händler hatten sich wahrlich mächtig ins Zeug gelegt. Kulinarische Leckereien, und auch viel Livemusik in den Läden machte das Einkaufen zum Mix aus Erlebnis, Kultur und Schlemmen. Auch sah man zahlreiche Besucher einfach nur auf der Straße stehen und ein Pläuschchen halten.

Mit dieser Mostpresse gibt es bei der kulinarischen Einkaufsnacht den denkbar frischesten Apfelsaft beim Gartenlandschaftsbau Jäger. | Bild: Roger Müller

Die Gastronomie mit Außensitzplätzen entlang der Karlstraße war bis auf wenige Ausnahmen sehr gut frequentiert, bei kühlen 14 Grad zog man sich halt ein Jäckchen über und stieß mit einem Aperol auf den Abend an. Sehr gut angenommen wurden auch die jeweiligen Gastro-Partner der mitwirkenden Geschäfte, diese hatten wahrlich alle Hände voll zu tun. Sie konnten mit ihren Leckereien hervorragend überzeugen, eine tolle Werbung für die gute Gastronomie im Baarstädtchen.

Auf ein Gläschen im Herrenhaus Schmoll – auch Damen sind natürlich willkommen. | Bild: Roger Müller

Doch es wurde nicht nur getratscht, gegessen und getrunken, man sah auch einige mit ihren Tüten aus den Geschäften durch die Straßen bummeln. Viele nutzten auch die Gelegenheit, einmal in Ruhe in Ladengeschäfte zu gehen, einfach um reinzuschauen, was die da so machen und zu bieten haben.

Spritziges Einkaufsvergnügen auch bei Optik Nosch. | Bild: Roger Müller

Beispielsweise im erst vor kurzem eröffneten Pfandhaus und Juwelier Kanstinger, wo man sich informieren konnte, was denn so das Tagesgeschäft ist. So etwas geht beim täglich Einkauf wegen des Zeitdrucks völlig unter, doch am Donnerstagabend nahm man sich die Zeit.

Guten Appetit mit der „Vodafone-Grillwurst“. | Bild: Roger Müller

Gegen halb neun Uhr abends füllte sich dann zusehends der Rathausplatz, auf dem Programm stand ja noch der Auftritt der Band Cobrass an. Sie brauchten nicht lange, da hatten sie ihre Publikum schon auf ihrer Seite. Doch trotz des Konzerts auf dem Rathausplatz war für die Ladenlokale längst noch nicht Schicht im Schacht: Auch hier ging das muntere Treiben rege weiter.

