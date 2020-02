Der vergangene Sommer war ein besonders heißer. Die Pegel der Flüsse und Bäche in der Region sanken und die Landwirte hatten ernsthafte Probleme mit ihren Pflanzen oder dem Weideland. Grasflächen verdörrten in braune, unbrauchbare Halme.

Grüne Beutel tauchen auf

Um dieser Extrembelastung der Pflanzen Herr zu werden, setzten die Technischen Dienste (TD) der Stadt Donaueschingen damals auf ein neues System der Bewässerung, das in der Stadt bei den Autofahrern zuerst fragende Gesichter hinterlassen hat. Plötzlich tauchten an insgesamt 40 Punkten in der Stadt grüne Beutel auf, die rund um Bäume drapiert wurden.

Donaueschingen Was es mit den grünen Beuteln in der Stadt auf sich hat Das könnte Sie auch interessieren

Die grünen Beutel waren sogenannte Bewässerungssäcke, die über einen Zeitraum von mehreren Stunden das eingefüllte Wasser langsam in den Boden versickern lassen. Wie die Stadt damals mitteilte: Ein Pilotprojekt für die TD. Und offensichtlich ein erfolgreiches.“

Positives Fazit

„Der Einsatz der Bewässerungssäcke hat sich als zeit- und wassersparend bewährt. Es kann ein durchaus positives Fazit gezogen werden“, erklärt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. Die Stadt werde demnach die Beutel auch in Zukunft wieder einsetzen. „Insbesondere bei Jungbäumen in der Anwachsphase – aber auch bei Bedarf bei älteren Bäumen in Trockenlagen“, so Grüninger. Da in der laufenden Pflanzsaison bereits gut 40 weitere Bäume angepflanzt wurden, ist die Anschaffung weiterer Beutel geplant. Während der ganzen Sommermonate seien auch nur ein bis zwei Säcke durch Fremdeinwirkung zu Schaden gekommen.

Der Vorteil der Säcke besteht darin, dass sie wassersparend seien und durch diese Art der Bewässerung das Wurzelsystem kontinuierlich befeuchte. So könne es mehr Flüssigkeit aufnehmen als bei der herkömmlichen kurzzeitigen Bewässerung. Außerdem werde Zeit eingespart, da die Gärtner nicht mehr abwarten müssen, bis das Wasser im Erdreich versunken ist. So können auch unkompliziert Flüssigdünger eingebracht werden.