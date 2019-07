Die unterschiedlichsten Projekte hatten vier Tage lang das Leben an der Heinrich-Feurstein-Schule bestimmt. Die Jüngsten trafen sich mit dem Team der DLRG, lernten Baderegeln und Rettungsmaßnahmen kennen, machten sich mit den Eigenheiten von Gewässern vertraut. Wanderer und Radler erkundeten auf ihren Streifzügen die Donaueschinger Umgebung. Andere machten sich mit der Fotokamera auf den Weg und setzten das Gesehene in Fotostorys und Videos um. Musikalische Handwerker konstruierten und bauten ihr eigenes Schlagzeug, ein Cajon, um es anschließend zum Einsatz zu bringen. Gefühle und Empfindungen versuchte eine Gruppe in tänzerische Bewegungen umzusetzen und mit dem Pinselstrich in der Malerei zum Ausdruck zu bringen. Die Ergebnisse wurden in einer beeindruckenden Ausstellung in der Turnhalle vorgestellt, wo man sich gemeinsam mit den Familien, Lehrern und Freunden zur Entlassfeier traf. Sieben Neuntklässler standen im Mittelpunkt.

Die Mundharmonikagruppe der achten Klasse eröffnete traditionsgemäß die Entlassfeier mit flotten Rhythmen. Ein Rap-Tanz und rhythmische Übungen auf verschiedenen Instrumenten folgten. Zahlreiche Jungen und Mädchen durften sich über ihre Ortspreise, die sie beim europäischen Malwettbewerb erreicht hatten, freuen. Hassan Alawie wurde für überragende sportliche Leistungen als Schulsieger bei den Bundesjugendspielen geehrt. Die diesjährigen Entlassschüler waren als „Unsere coolen Neuntklässler“ in aller Munde. Waren sie doch im Laufe der Schuljahre zum Inbegriff für Freundlichkeit, Fröhlichkeit und Hilfsbereitschaft geworden. Jeder wurde mit all seinen Eigenheiten von ihnen akzeptiert, wie er war, wurde aufgenommen in die Gemeinschaft. Man zeigte Respekt gegenüber den Mitschülern und Lehrern. Eins ihres Mottos war: Groß hilft klein! So lebten sie auf allen Ebenen das Motto der Schule: „Wir gehen freundlich miteinander um, damit wir gerne in die Schule gehen.“

Stolz konnten die sieben Entlassschüler ihre Zeugnisse entgegennehmen. Sie hatten lange darauf hingearbeitet, hatten zum Abschluss ihre Projektprüfung mit Erfolg abgelegt. Ihre Klassenlehrerin Beate Taubenmann und Schulleiter Thomas Sauter erinnerten an gemeinsame Unternehmungen, Erlebnisse und Ereignisse. Sie ermutigten die Schüler, weiter etwas aus sich zu machen. Alle sieben Schüler wechseln ins VAB, vier an das in der Gewerbeschule und drei an das in den Kaufmännisch Hauswirtschaftlichen Schulen.

Nicht nur die Neuntklässler nahmen Abschied. Auch ihre Klassenlehrerin Beate Taubenmann verabschiedete sich in den Ruhestand. Nach Jahren an der Weiherdammschule in Blumberg war sie 15 Jahre – von 2004 bis 2019 – bis jetzt zu ihrer Rente an der Heinrich-Feurstein-Schule tätig.