von SK

350 Liter Dieselkraftstoff: Das war die Beute von Unbekannten in der Nacht auf Donnerstag. Die Täter gingen an der Baustellentankstelle an der Bundesstraße 27 brachial vor und hebelten den Verschlussbügel der Zapfsäule auf. Der Betreiber der Baustelle bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr. Das Polizeirevier Donaueschingen hat die Ermittlungen aufgenommen.