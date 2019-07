Sieben Minuten: So lange ist ein Polopferd während eines Spiels zu sehen. „Ein Polospiel hat vier Chuckas und für jedes Chucka wird das Pferd gewechselt. Deshalb hat auch jeder Polospieler mehr als ein Pferd“, erklärt Kerstin Tritschler, die seit 14 Jahren für das Fürstenhaus das Poloturnier organisiert. Und deshalb werden fürs Wochenende fast 200 Pferde erwartet.

Doch bevor die Pferde überhaupt fürs Turnier zugelassen werden, müssen sie durch die kritische Kontrolle des Tierschutzbeauftragten und des Amtstierarztes. Neben dem Gesundheitstest wird auch der Gesamtzustand des Tieres beobachtet. „Wir haben Pferde auch schon nicht starten lassen. Für uns ist das Allerwichtigste, dass es den Pferden gut geht“, erklärt Tritschler. Zwei Tierärzte sind auch während des Turniers immer vor Ort – falls etwas passiert. Zuschauer könnten sowohl Ärzte, als auch Pfleger und Spieler jederzeit ansprechen.

Gerade, dass die Zuschauer beim Polo so nahe an die Tiere herandürfen, lässt sie auch sehen, dass ein Pferd nach dem Spiel heftig atmet und schwitzt. „Das mag für den einen oder anderen extrem aussehen“, sagt Tritschler.

Klar, würden sich die Pferde in den sieben Minuten anstrengen und müssten sich erst einmal ausruhen. Aber der Galopp über das Polofeld sei für die Tiere auch im Gegensatz zum Springen über Hindernisse eine natürliche Bewegung. Zu vergleichen wie etwa das Joggen beim Menschen – da wundert sich ja auch niemand, wenn man außer Atem ist und schwitzt.

Doch gleich nach dem Spiel geht es für die Tiere auf die Koppel. „Unsere Pferde dürfen nach draußen“, erklärt Tritschler. Und das auch den ganzen Winter über, denn von Ende September bis Ende April dürfen die Polopferde auf die Winterweide und haben sechs Hektar zur Verfügung. „Dann dürfen sie ganz Pferd sein und wir lassen sie komplett in Ruhe.“

Einmal am Tag schaut jemand nach, ob ausreichend Wasser und Heu vorhanden ist. Frieren die Pferde nicht, wenn sie im Winter draußen stehen? „Man sieht richtig, wie sie sich verändern und anpassen. Sie bekommen ein Winterfell und einen dicken Bauch.“

Erst im Mai wird dann trainiert: Morgens und abends beschäftigen sich die argentinischen Polotrainer mit den Tieren. Eines wird geritten, zwei andere rechts und links geführt. Und locker geht es über den Poloplatz. Während Dressur- oder Springpferde oft Wochenende für Wochenende im Einsatz sind, spielt das Erbprinzenpaar auf ein oder zwei Turnieren im Jahr. Und wenn das große Reitturnier im August anstatt wie üblich im September ist, dann gibt es auch kein Polo. „Sie wären da gerne dabei, verzichten aber zum Wohl der Pferde“, sagt Tritschler.

Ein hohes Risiko bergen für Pferd und auch für den Reiter Löcher auf dem Turnierplatz. „Deshalb stehen dort auch Schilder, dass keine Hunde auf die Polofläche dürfen.“ Es handle sich um einen reinen Sicherheitsaspekt. Denn werden Löcher gebuddelt, können diese sich zu katastrophalen Stolperfallen für die Pferde entwickeln. „Wir kontrollieren das das ganze Jahr, dass auch nichts passiert“, erklärt Tritschler. Und nach dem Turnier dürfen die Pferde dann wieder auf die Koppel.

Das Poloturnier

Vom 12. bis zum 14. Juni findet im Schlosspark das Poloturnier statt. Los geht es am kommenden Freitag um 14 Uhr mit dem ersten Spiel, das die Teams „Vier Jahreszeiten“ und „Octogone“ austragen werden. Es folgen weitere Spiele um 15.15 Uhr, um 16.30 Uhr und um 17.45 Uhr. Das Erbrpinzenpaar Christian und Jeannette zu Fürstenberg spielt im Team Fürstenberg Brauerei, das um 16.30 Uhr erstmals an den Start gehen wird. Die Begegnungen am Samstag und am Sonntag hängen von den Platzierungen der Freitagsspiele ab. Am Samstag gibt es um 11 Uhr, 12.15 Uhr, 14.45 Uhr und 16 Uhr Spiele. Am Sonntag wird um 10.30 Uhr, 11.45 Uhr und 14.15 Uhr Polo gespielt. Das Finale findet dann um 15.30 Uhr statt und die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant.