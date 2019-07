von Ernst Zimmermann

Die Bebauung auf dem Areal gegenüber dem Bahnhof vermittelt einen fertigen und abgeschlossenen Eindruck. Und doch trügt diese Wahrnehmung. Obwohl er inzwischen seinen Ruhestand genießt, wartet der frühere Stadtbaumeister Heinz Bunse immer noch ungeduldig, dass dort die im städtischen Bebauungsplan vorgesehene Bebauung fertiggestellt wird. In der Bahnhofstraße klafft westlich der Zufahrt zu den Parkplätzen im Anschluss an das dort stehende Wohnhaus nämlich immer noch eine Baulücke.

Westlich der Zufahrt zum Areal klafft immer noch eine Baulücke. Doch wann wird der Platz gefüllt? | Bild: Ernst Zimmermann

Interessante Geschichte

Die nähere Betrachtung der neueren baulichen Entwicklung des ehemaligen Posthofs offenbart eine interessante, aber auch ziemlich lange Geschichte. 1997 gab die Deutsche Post AG ihre Absicht bekannt, das gesamte Postgelände gegenüber dem Bahnhof zu veräußern. Weil kein Bedarf für eine städtische Nutzung gesehen wurde, macht die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht damals keinen Gebrauch. Erste Interessenten für eine Neubebauung des Posthof-Areals traten 1999 auf den Plan. Die Stadt entschied sich nach einem von dem damaligen Eigentümer finanzierten kleinen städtebaulichen Wettbewerb für die ambitionierte Planung eines Bauträgers aus dem Oberzentrum: eine dreigeschossige Bebauung entlang der Bahnhofstraße mit Ladengschäften im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Geschossen sowie zwei Verbrauchermärkte mit oberirdischen Parkplätzen. Das Postgebäude auf der Ostseite des Plangebiets sollte abgerissen und durch einen viergeschossigen ellipsenförmigen Neubau mit einer in den Karlsgarten überleitenden Grünanlage ersetzt werden. Auf ruhigen, parkähnlichen Grundstücken hinter der Bebauung entlang der Bahnhofstraße war eine Wohnbebauung vorgesehen.

Die westliche Einfahrt auf das ehemalige Posthof-Areal mit seinem Discounter- und Laden-Angebot. Bilder: Ernst Zimmermann | Bild: Ernst Zimmermann

Es geht los

Nachdem der notwendige vorhabenbezogene Bebauungsplan im Dezember 1994 in trockenen Tüchern war, wurde relativ zügig mit dem Bau eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße begonnen. Ebenfalls verwirklicht wurden der in nördlicher Richtung dahinter liegende Wohnblock und die Tiefgarage.

Nicht das gewünscht Ergebnis

Die Vermarktung der geplanten Gewerbeflächen brachte für den Bauträger allerdings nicht das gewünschte Ergebnis. Er plante um und kam, wie sich Heinz Bunse erinnert, immer wieder mit neuen Lösungen auf die Stadt zu. Wohl wegen der Probleme in der Vermarktung des gesamten Bereichs verkaufte der erste Bauträger das Areal schließlich an einen anderen Bauträger aus Königsfeld. Für die künftige Nutzung des Geländes hatte dieser aber teilweise andere Vorstellungen. So wollte er das ehemalige Postgebäude erhalten und umnutzen. Der rechtsgültige Bebauungsplan musste jetzt in einem neuen Verfahren geändert werden. Dabei waren zahlreiche Bedenken auszuräumen. Unter anderem auch, so die Erinnerung von Heinz Bunse, die Befürchtung, dass die jetzt beabsichtigte künftige Nutzung möglicherweise gravierende Nachteile für die Geschäfte in der Karlstraße und den Nebenstraßen mit sich bringen könnte.

Über die Ampel von Bahnhof und Karlsgarten geht es aus östlicher Richtung zum ehemaligen Posthof. Neben verschiedenen Läden gibt es dort auch ein Ärztehaus. | Bild: Ernst Zimmermann

Zwickmühle für die Stadträte

Gemeinderat und Stadtverwaltung gerieten damit in eine ordentliche Zwickmühle. Waren diese bisher doch verlässlich auf der Seite des örtlichen Gewerbevereins, wenn es darum ging den Einzelhandel im Stadtzentrum und damit die Attraktivität von Donaueschingen als Einkaufsstadt zu stärken. Mit dieser Zielsetzung hatte die Stadt sogar eine Satzung erlassen, welche die Neuansiedlung von innenstadtrelevantem Einzelhandel außerhalb des eng begrenzten Stadtzentrums nicht zuließ. Das Gelände des ehemaligen Posthofs lag außerhalb dieses Bereichs. Damit die Planungen des neuen Bauträgers trotzdem realisiert werden konnten, wurde der Geltungsbereich dieser Satzung um das Areal des Posthofs erweitert. Nach gründlicher Abwägung von Für und Wider zu diesen Bedenken, beschloss der Gemeinderat am 17. Mai 2011 mehrheitlich die Änderung des Bebauungsplans Posthof als Satzung. Das Ziel: Der ehemalige Posthof soll die Nahversorgung der Bewohner der Kernstadt übernehmen und die Innenstadt, in der großflächiger Einzelhandel nur sehr beschränkt untergebracht werden kann, entlasten. Die Umsetzung der geänderten Planung war dann auch im Sommer 2012 in wesentlichen Teilen vollzogen.