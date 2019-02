Kirche auf dem Land bedeutet für viele Menschen regelmäßige Sonntagsgottesdienste, persönliche Kontakte mit dem Pfarrer vor Ort und auch, dass man die Kirchenangestellten kennt, sowie von ihnen gekannt wird. Daran könnte sich nun einiges ändern durch das neue Projekt "Pastoral 2030", das unlängst bei einer zweitägigen diözesanen Pastoralkonferenz in Freiburg, vorgestellt wurde.

Pastoral 2030

Das Projekt "Pastoral 2030" bildet zusammen mit "Verwaltung 2030" das Gesamtprojekt der "Kirchenentwicklung 2030", das Erzbischof Stefan Burger auf den Weg gebracht hat. "Pastoral 2030" plant die grundlegende Neuausrichtung der Seelsorge in den Pfarreien im Erzbistum Freiburg bis zum Jahr 2030. Aus den bisherigen 1000 Pfarreien, die zu 224 Seelsorgeeinheiten zusammengeschlossen sind, sollen 40 Großpfarreien werden. Sie sollen nun als Organisationseinheiten, in denen Seelsorge und Verwaltung geplant werden, verstanden werden. Das Ziel dahinter ist die Entlastung der Priester und pastoralen Mitarbeiter in den Gemeinden von Verwaltungsaufgaben. Laut Projektleiter Wolfgang Müller gebe es noch keine konkreten Raumpläne. Diese sollen mit Gremien, Dekanaten und Pfarreien im Erzbistum bis 2020 ausgearbeitet werden. Die Pastoralkonferenz Mitte Februar war der Auftakt zu diesem Beratungsprozess.