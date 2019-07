Aktuell ist die Verwaltung an drei Standorten untergebracht: Neben dem blauen und dem gelben Rathaus gibt es noch den Tourismus und die Innenrevision, die am Max-Rieple-Platz untergebracht sind. Doch der Platzmangel nimmt zu.

Mitarbeiter haben kaum noch Platz

Im Februar 2018 erklärte der damalige Stadtbaumeister Heinz Bunse: „Wir haben Büros, da arbeiten vier Leute drin und haben sogar Publikumsverkehr.“ Damals ging es um die Sanierung des gelben Rathauses. Auch Besprechungsräume würden mittlerweile von Mitarbeitern zum Arbeiten genutzt.

Das blaue Rathaus: Hier erledigen Bürger vor allem Bauangelegenheiten. | Bild: Wursthorn, Jens

Damals ging es um das gelbe Rathaus und um dessen Sanierung: Doch da diese weder den Platzmangel, noch die Bausünde am gelben Rathaus behoben hätte und auch nicht gerade kostengünstig war, holte der Technische Ausschuss wieder die Hermann-Pläne aus dem Jahr 2003 aus der Schublade. Diese sehen einen Anbau vor, der sich Richtung Metzgerei Holwegler erstrecken und im Gegensatz zum 1970er-Jahre-Anbau auch ins Stadtbild einfügen soll.

Donaueschingen Ist das gelbe Rathaus Donaueschingens bald seine Bausünde los? Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell stehen die Planungen für 2022 in der Mittelfristigen Finanzplanung und der Bau dann für 2023 und die folgenden Jahre. Doch bei Kosten in Höhe von 7,5 Millionen Euro und dem anstehenden Realschul-Neubau könnte das Projekt noch weiter geschoben werden. Schließlich waren es genau die Kosten, warum die Hermann-Pläne so lange in der Schublade lagen.

Das Rathaus II ist mit dem Bürgerservice wichtig Anlaufstelle für die Donaueschinger. | Bild: Wursthorn, Jens

Doch der Platzmangel in der Verwaltung wird immer prekärer. Denn ab Januar 2020 soll auch der zu gründende gemeinsame Gutachterausschuss für den südlichen Schwarzwald-Baar-Kreis seinen Sitz in Donaueschingen haben. Dazu braucht es natürlich auch zusätzliche Räume. Doch wo sollen diese vier zusätzlichen Arbeitsplätze untergebracht werden, wenn es jetzt schon Platzmangel herrscht? Deshalb wurde die Raumsituation unter die Lupe genommen. Eine Möglichkeit wurde allerdings nicht gefunden.

Das Rathaus III beherbergt das Tourismusamt und die Innenrevision. | Bild: Wursthorn, Jens

Deshalb wird die Stadt das Haus an der Villinger Straße anmieten, in dem einst die Verwaltungsspitze des französischen Militärs ihren Sitz hatte. Seit dem Abzug der Franzosen im Jahr 2014 stand das Gebäude, das früher den Namen „Antenne de Commandement“ trug, leer. Gerne hätte es die Stadt auch gleich gekauft, doch der Eigentümer – die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – möchte es nur vermieten.

Rathaus IV bietet 760 Quadratmeter Nutzfläche

Rund 1700 Euro Kaltmiete monatlich soll die Stadt für das Gebäude mit Außenanlage bezahlen. Dafür gibt es 760 Quadratmeter Nutzfläche, 16 Stellplätze und drei Garagen. „Es ist ein fairer Mietpreis mit einem Pferdefuß“, erklärt Stadtbaumeister Christian Unkel. Denn für Betriebskosten und Instandhaltungskosten muss die Stadt aufkommen.

Vor dem Umzug muss investiert werden

Doch erst einmal müssen rund 350 000 Euro investiert werden, damit die Voraussetzungen auch den deutschen Vorschriften entsprechen und die Rathausmitarbeiter dort überhaupt arbeiten können. Obwohl nur das Nötigste gemacht werden soll, müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.

Provisorium muss voraussichtlich Jahre halten

Zwar wird das Rathaus IV mit dem Zusatz Provisorium geführt, doch die Übergangslösung könnte durchaus mehrere Jahre Bestand haben. Abhilfe könnte erst die Erweiterung des gelben Rathauses schaffen und für das Großprojekt müsste die Stadt sowieso ein Gebäude anmieten – schließlich müssen die Mitarbeiter ja in der Bauphase auch irgendwo untergebracht werden.

Doch wer zieht nun in das Rathaus IV?

Ämter, die viel Publikumsverkehr haben, sollen allerdings in der Innenstadt bleiben und deshalb werden die Stadtkämmerei und die Stadtkasse in das vierte Rathaus ziehen. „Wir haben uns intensive Gedanken gemacht“, sagt Hauptamtsleiter Mike Biehler.

Umziehen werden die Stadtkasse und die Kämmerei

Die Ämter Tiefbau, Hochbau und Bauverwaltung könnten nicht getrennt werden. Der Gutachterauschuss sei dem Sachgebiet Liegenschaften, das zum Hochbau gehört, zugeordnete und da Theo Kneer diesen Gutachterausschuss auch aufbauen soll, könnte man diesen auch nicht auslagern, sondern werde diesen in den Räumen der Stadtkasse unterbringen. Und das Ausländeramt, das Standesamt und sowie der Gemeindevollzugsdienst bekommen mehr Platz in den frei werdenden Räumen der Kämmerei.

Donaueschingen Sanierung gelbes Rathaus: Jetzt kommen die Hermann-Pläne wieder Das könnte Sie auch interessieren