Furtwangen ist eine der Kommunen in der Nachbarschaft, die es vor macht. Dort wurden dieser Tage erstmals Schneeleitpfähle aus Kunststoff gesteckt. Die dünnen orangefarbene Stangen mit Reflekor sind elastisch und nehmen eine ungewollte Havarie mit einem Fahrzeug nicht krumm.

„Wir haben komplett umgestellt“, sagte Norbert Wiehl, Bauhofhofleiter der Uhrenstadt. Die Stangen aus nordeuropäischer Produktion werden vollautomatisch in die Erde gerammt. Personal- und zeitsparend. Statt in sechs Wochen steht der Stangenwald in drei Wochen.

Die drei Baar-Kommunen dagegen halten an den bewährten Holzpfählen fest. „Und dabei die unbehandelte Variante“, ergänzt der Chef der Donaueschinger Technischen Dienste, Armin Börnert. Gut zehn Jahre halte ein Holzpfahl von denen vor jedem Winter rund 1500 an den Donaueschinger Straßen in den Boden gerammt werden. Und der ist, bei den Banketten etwa, bockelhart. In Donaueschingen gibt es nun eine Erleichterung für die im Schnitt 54 Jahre alten TD-Bediensteten. Statt Muskelkraft erfüllt eine neue hydraulische Ramme die Arbeit. Ansonsten bleibt es bei Holz. Umweltfreundlicher, meint Börnert. Zumal das Plastik vermutlich auch Verschleiß erlebe.

Vetter: Keine Vorteile

Der Bauhof der Stadt Hüfingen setze nach wie vor auf die ökologischere Version. Man sehe keine wesentlichen Vorteile bei Markierungspfählen aus Plastik, so Hauptamtsleiter Vetter.

Misok: Keine guten Erfahrungen

In Bräunlingen setze man weiter auf die Tradition. Und damit auf Holz, meint Bauhofleiter Alexander Misok. Mit Kunststoffstäben habe man keine guten Erfahrungen gemacht. Weil die Pfähle in den Erdboden gerammt werden müssen, sei Holz ist viel steifer und stabiler für den Einschlag. Kunststoff bietet sich da an, wo in den Leitpfosten die Bohrung bereits für das Einstellen der Stäbe vorhanden ist. Nur gebe es meist gar nicht die erforderlichen Räumstrecken.

Die Bedeutung der Schneepfähle nehme eh wegen der geringeren Schneelage immer weiter ab. Die Stäbe wurden früher per reiner Muskelkraft mit großem Holzhammer eingerammt. Auch in Bräunlingen bediene man sich der Pneumatik per Drucklufthammer.