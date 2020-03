Der Corona-Virus tangiert auch Pfarrgemeinderatswahlen der Katholiken, die am 22. März stattfinden. Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat die Urnenwahl abgesagt. Gewählt werden kann nur per Briefwahl oder Internet.

Betroffen sind von dieser Entscheidung auch die Seelsorgeeinheiten Donaueschingen und Auf der Baar. So wird es entgegen den bisherigen Bekanntmachungen und der persönlichen Wahlbenachrichtigung den Wahlberechtigten beispielsweise nicht möglich sein, in den Wahllokalen der sieben Donaueschinger Stimmbezirke zu Wahl zu gehen. Gleiches gilt für die Bewohner des Altenheimes St. Michael.

Briefwahl muss beantragt werden

Wer von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen möchte, muss dies umgehend schriftlich beim Pfarramt Heilige Dreifaltigkeit in Donaueschingen, Karlstraße 71 beantragen. Briefwahl kann auch im Pfarrbüro in Hüfingen, Pfarrhausstraße 2 beantragt werden.

Für die Katholiken auf der Baar endet die Antragsfrist am Mittwoch, 18. März. Verlängert ist die Eingangsfrist der Briefwahlunterlagen mit ausgefülltem Stimmzettel beim Wahlvorstand von Freitag, 20. März, auf Sonntag, 22. März, 12 Uhr.

Wer online über das Internet wählen möchte, hat die Informationen zur entsprechenden Handhabung mit der bereits im Januar zugesandten Wahlbenachrichtigung erhalten; ebenfalls das Passwort für den Zugang zum entsprechenden Programm auf der Internetseite der Erzdiözese Freiburg www.ebfr.de/pgr-wahl2020. Die Online-Wahl muss bis Freitag, 20. März, 18 Uhr, erfolgt sein.

Wahlparty fällt aus

Abgesagt ist auch die Informationsveranstaltung für die Wahlhelfer, zu der für Montag, 16. März, in den Mariensaal in Donaueschingen eingeladen worden war. Ebenfalls abgesagt ist auch die Wahlparty, die am Sonntag, 22. März um 20 Uhr im Mariensaal hätte stattfinden sollen.