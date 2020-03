Gegen das Corona-Virus hilft gegenwärtig nur ein Dreischritt als Empfehlung: das private und öffentliche Leben entschleunigen, Menschenansammlungen meiden und Hände waschen. Für die Katholiken auf der Baar wirft der Virus auch noch die Gestaltungsmöglichkeiten der nächsten Jahre durcheinander. Denn am nächsten Sonntag, 22. März, werden die Pfarrgemeinderäte neu gewählt: Die Wahl wirft lieb gewonnene Gewohnheiten über den Haufen, nachdem Erzbischof Burger die Urnenwahl wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt hat. Aber wie gehen die Organisatoren mit der Tatsache um, dass der Briefwahlantrag spätestens am morgigen Mittwoch, 18 Uhr, gestellt werden muss?

Nun, es werden nun alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Weg zwischen Wähler und Formular zu ebnen: Entgegen der bisherigen Anleitungen braucht es keine persönliche Unterschrift mehr bei der Antragstellung. Nun können Briefwahlanträge auch mündlich, telefonisch oder per E-Mail gestellt werden. Das Pfarrbüro der Donaueschinger Pfarrgemeinde an der Karlstraße 71 wartet auf allen Kanälen auf Anträge. Telefonisch unter 0771/ 897820, per Fax unter 0771/8978222 und per E-Mail unter: pfarramt@kath-donaueschingen.de. Analog heißen die Adressen in Hüfingen 0771/61295 und huefingen@kath-aufderbaar.de und in Bräunlingen 0771/61176 und braeunlingen@kath-aufderbaar.de. Die Faxnummer 0771/65525 ist beiden Büros gemeinsam. Keine erleichterten Spielregeln gibt es dagegen am Sonntag: Die Wahlbriefe müssen bis spätestens Sonntag, 12 Uhr in den Briefkasten im Pfarramt eingeworfen.