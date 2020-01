Die Energiewende ist Semesterschwerpunkt der VHS Baar. Mit einem ganzen Bündel von Vorträgen und einer Exkursion befasst sich die Volkshochschule mit dieser Thematik. „Dabei beleuchten wir nicht den Klimawandel in der großen Politik, sondern schauen, wie sich das Thema vor Ort darstellt“, so VHS-Leiter Jens Awe. Und hier auch nicht die ganze Palette, sondern die Unterthemen Mobilität und Gebäude. Im Verkehrssektor wie auch im Gebäudebereich liege Deutschland bei den Einsparungen an Energie und Treibhausgasen hinter den eigenen Zielsetzungen zurück.

Verkehrsminister Herrmann kommt

Deshalb werfen sechs Veranstaltungen einen aktuellen Blick auf die Energiewende. Landesverkehrsminister Winfried Hermann spricht am Mittwoch, 27. Mai, über die künftige Mobilität im ländlichen Raum. Zu hören gibt es beispielhafte Initiativen und Tipps zu Landesförderungen.

Besser mit Wasserstoff?

Einen Gegenentwurf zur oft beschworenen Elektromobilität stellt am Mittwoch, 1. April, Marc-Simon Löffler vor. Der Projektleiter am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg referiert über strombasierten Wasserstoff als Schlüssel einer nachhaltigen Mobilität. Persönliche Erfahrungen präsentieren am 15. Mai Andreas und Carola Mahler aus ihrem fast autofreien Alltag. Die beiden sind mit einem Lastenrad und hunderten Tafeln Schokolade von Amsterdam nach Augsburg gefahren.

Welche Möglichkeiten bei einer Heizungssanierung in Bestandgebäuden offen stehen, stellt der Vortrag des Energieberaters Anton Frank am 22. April vor. Anschaulicher wird es am 4. Mai. Bei einer Betriebsbesichtigung der Firma Fluck Holzbau in Riedböhringen wird unter anderem das energieeffiziente und klimaschonende Bauen und Sanieren mit dem Rohstoff Holz thematisiert.

Die heimische Umgebung, aber nicht das Themenfeld verlässt ein übers Internet gehaltener Vortrag von Tanja Dräger de Teran und Stephanie Wunder. Sie erklären am 21. April, welche Bedeutung die Ernährung für Klimawandel und Umweltzerstörung hat. An der Gesundheit setzt die in Mundelfingen lebende Gabriela Garcia Marmolejo an. Sie stellt am 13. Mai den aktuellen Stand der Forschung zu den Auswirkungen von Plastik auf unsere Gesundheit vor.

Vortrag über Gewalt und Kriminalität

Bekannte Namen gehören zu den Referenten. Der bekannte Kriminologe Professor Christian Pfeiffer referiert am 11. März über Gewalt und Kriminalität in Deutschland. Der Tübinger OB Boris Palmer beleuchtet am 25. März, wie es um die moralische Komponente politischer Entscheidungen bestellt ist und Asfa-Woosen Asserate stellt am 18. März seine Überlegungen zur „neuen Völkerwandung“ vor. Der äthiopische Prinz und Afrikakenner sagt, wer Europa bewahren möchte, müsse Afrika retten.

Eckart Zundel berichtet am 30. März über Kindererziehung in der Antike. Zwischen spartanisch bis human sei dort die Spanne gewesen. Wie die Kinderstube der Kiebitze auf Neudinger Gemarkung gesichert wird, berichtet Otto Körner in einem naturkundlichen Vortrag am 14 März. Auch dem Trend-Thema Lama widmet sich die VHS. Die Geländespieler Bräunlingen bieten am 17. Mai eine Entspannungswanderung mit Lamas an.

Exkursion zur Recyclingfirma

Fortgesetzt wird die Reihe der Firmenbesuche. Im Kalender stehen Griwe Color in Döggingen (6. Juli), Bromberger Packungen (26. März) das Recylingunternehmen Hezel in Mönchweiler (25. März), die Fischereiforschungsstelle in Langenargen (25. Mai) und die Straußenfarm „Steppacher Hof“ in Riedöschingen (13. Juni).

Ausstellungsbesuche führen am 11. Juli in die Ausstellung der weltbesten Pressefotografen in Balingen, ins Frieder-Burda-Museum nach Baden-Baden (18. Juni), die mit grandiosen Exponaten der Sammelbegeisterung der Brüder Burda nachspürt, und ins Naturkundemuseum Karlsruhe. Dort steht am 23. April die Sonderausstellung „Planet 3.0 Klima, Leben, Zukunft“ im Mittelpunkt. An den Bodensee führt am 7. Mai, ein Besuch auf der Landesgartenschau in Überlingen und am 26. April eine Exkursion zum jüdischen Friedhof in Gailingen.