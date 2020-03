Welche Veranstaltung findet noch statt? Nachdem das Land Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten hat, haben die Rathäuser im Städtedreieck reagiert. Diverse Veranstaltungen sind in Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen abgesagt worden.

So ist die Situation in Donaueschingen

In Donaueschingen wurden alle Veranstaltungen, die bis Ende März geplant sind, auf den Prüfstand gestellt. „Man muss unterscheiden, zwischen Veranstaltungen, bei denen wir selbst Veranstalter sind, und denen, bei denen wir als Ortspolizeibehörde zuständig sind“, erklärt OB Erik Pauly. Bei den eigenen Veranstaltungen wurden alle Termin mit mehr als 100 Personen geprüft – als erheblich unter der vorgeschriebenen 1000-Personen-Grenze. Letztendlich waren es die Stadtgeschichten, der Bürgerempfang und ein Konzert der Musikschule, die abgesagt wurden. Anders sieht es bei Großveranstaltungen aus, die nicht von der Stadt ausgerichtet werden. „Wir suchen hier mit den Veranstaltern das Gespräch und werden an diese appellieren“, so Pauly. Den Fall, dass die Stadt eine Veranstaltung unterbinden habe müssen, habe es aber noch nicht gegeben. „Wir nehmen die Situation absolut ernst und sehen die Gefahr“, erklärt der OB.

„Man kann ja nicht eine Personengruppe, die man im Ernstfall braucht, einem erhöhten Gefährdungspotenzial aussetzen.“ Erik Pauly, Oberbürgermeister

Für Vereine empfiehlt Pauly, zu überlegen, ob sie aus präventiven Gründen in den nächsten acht bis zwölf Wochen Termine angesetzt werden müssten, die nicht unbedingt notwendig wären und bei schon geplanten Veranstaltungen die sorgfältige Prüfung: Wie viele Personen kommen und um welche Personengruppe handelt es sich. Genau aus diesem Grund hat die Feuerwehr ihre Versammlung bereits abgesagt: „Man kann ja nicht eine Personengruppe, die man im Ernstfall braucht, einem erhöhten Gefährdungspotenzial aussetzen.“ Das Gleiche gelte beispielsweise auch für einen Ärztekongress – in solchen Fällen sei auch nicht relevant, wenn es lediglich 80 Personen wären.

Auf die Vermietung der Donauhallen hat die Landesentscheidung allerdings keinen Einfluss: „Vermietet ist vermietet“, sagt der OB. Und neue Mietverträge würden nicht so kurzfristig geschlossen, dass es die kommenden Wochen betreffe. Allerdings habe es schon einige Absagen gegeben, da Veranstalter doch nicht an ihren Terminen festhalten möchten.

So ist die Situation in Hüfingen

„Wir sagen alle städtischen Veranstaltungen ab“, sagt Hüfingens Hauptsamtsleiter Horst Vetter. Zwar passen in die Festhalle nur 500 Personen und damit wären grundsätzlich alle Veranstaltungen unter 1000 Personen, doch sicherheitshalber sind auch kleiner Veranstaltungen gestrichen. „Wir können nicht argumentieren, dass man keine Veranstaltung mit 300 Leuten in der Festhalle machen soll und dann selbst das Jubiläum der Kinder- und Jugendbibliothek mit 150 Gästen feiern“, erklärt Vetter. Noch keine Entscheidung gibt es für das Frühlingserwachen, das am 26. April stattfinden soll. Aber die Veranstaltungen würden immer wieder nach der dann aktuellen Lage neu beurteilt.

„Wir wollen einfach die Möglichkeiten reduzieren, wo man sich anstecken kann.“ Horst Vetter, Hauptamtsleiter

Vereine werden von der Stadt noch Post bekommen. Mit einem Schreiben werden sie über die Empfehlungen des Gesundheitsamtes informiert und erhalten Hinweise und Risikoeinschätzungen, damit sie eine ausreichende Entscheidungsgrundlage über anstehende Veranstaltungsplanungen haben. Auch sollen alle angeschrieben werden, die die Festhalle und andere städtische Räume gemietet haben. Bei Veranstaltungen wie beispielsweise Seniorennachmittage soll ebenfalls das Gespräch gesucht werden. „Wir wollen einfach die Möglichkeiten reduzieren, wo man sich anstecken kann“, sagt Horst Vetter.

Bürgermeister Michael Kollmeier will auf keinen Fall Panik schüren, und betont, dass es sich dabei um „reine Präventionsmaßnahmen handele. „Wir alle können nicht abschätzen, wie sich die Verbreitung des Corona-Virus in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Die Stadtverwaltung wird die Entwicklung sehr genau im Auge behalten und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt reagieren“, so Bürgermeister Michael Kollmeier.

So ist die Situation in Bräunlingen

In Bräunlingen ist man dem Land zuvorgekommen, denn dort wurden bereits am Dienstagmorgen die ersten Veranstaltungen abgesagt. „Das Thema Corona-Virus verunsichert viele Menschen. Wichtig ist es meines Erachtens ruhig und besonnen zu reagieren, aber auch die Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen und umzusetzen“, sagt Bürgermeister Micha Bächle. Mit dem Absagen und Verschieben von Veranstaltungen reagiere die Stadt vorsorglich auf die Ausbreitung des Corona-Virus und wolle präventiv einen Beitrag leisten, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Drei eigene Veranstaltungen hat die Stadt abgesagt – darunter auch den Seniorennachmittag in Döggingen. Die Verantwortung für geplante Veranstaltungen, die nicht die Stadt selbst ausrichtet, liege dann aber immer beim Veranstalter selbst.

„Veranstaltungen bei denen abwehrgeschwächte und ältere Personen teilnehmen, müssen abgesagt werden abgesagt werden, beziehungsweise auf den Sommer/Herbst verschoben werden.“ Schreiben der Stadt Bräunlingen

Bereits am Montag hat daher ein Schreiben das Rathaus verlassen, das Yvonne Roth vom Haupt- und Ordnungsamt und Anna Welke, Leiterin des Amtes für Tourismus, Kultur und Sport, aufgesetzt haben. Größere Veranstaltungen sollten auf einen Zeitraum ab dem 1. Mai verschoben werden – soweit möglich sogar auf den Sommer oder Herbst. „Veranstaltungen bei denen abwehrgeschwächte und ältere Personen teilnehmen, müssen abgesagt werden abgesagt werden, beziehungsweise auf den Sommer/Herbst verschoben werden“, wird in dem Schreiben erklärt.