von Lutz Rademacher

Mit Bravour hat die Deutsch-Ungarische Gesellschaft das Mammutprogramm zum 25-Jährigen der Städtepartnerschaft mit Vác über die Bühne gebracht. Vor zwei Jahren hatte das Fortbestehen des Vereins auf der Kippe gestanden, doch ein neues Vorstandsteam sorgte für frischen Wind. Bei den Nuwahlen bei der Mitgliederversammlung wurde der geschäftsführende Vorstand um Andreas Heidinger nun wiedergewählt.

Teamgedanke belebt den Verein

Heidinger freute sich über das klare Votum und betonte noch einmal den Teamgedanken, wenngleich es eine Aufgabenteilung gibt. Annie Bronner kümmert sich um den Mitgliederbestand, Karin Stocker-Werb um die Finanzen und Angelika Müller, die selbst aus Vác stammt, arbeitet am Internet und hält den Kontakt zur Stadt. Ernst Zimmermann und Andreas Hessler wurden als Beiräte bestätigt, Lara Maria Schneider wurde in Abwesenheit neu gewählt. Heike Föhrenbach vertritt die Stadt. Der ehemalige Vorsitzende Artur Zwetschke und Rosemarie Steurentaler verabschieden sich nach langer Vorstandstätigkeit. Horst Fischer, ebenfalls früher Vorsitzender, freute sich, dass der Verein so konstruktive Arbeit leistet und machte darauf aufmerksam, dass unter den Mitgliedern Vertreter aller Stadtratsfraktionen sind.

Verjüngung muss sein

Bei aller Euphorie waren sich aber alle einig, dass man für eine Verjüngung sorgen müsse. Und trotz einer Unterstützung auch von Nicht-Vereinsmitgliedern stagniere die Helferzahl am Herbstfest auf niedrigem Niveau, so Andreas Heidinger – auch das sei teilweise dem Alter geschuldet. Man freue sich über jeden, der bereit sei, an einer der Drei-Stunden-Schichten zu helfen. Ein wichtiger Vereinszweck sei der Schüleraustausch, der dürfe nicht am Geld scheitern. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Aufenthalt von Gastschülerinnen aus Vác, die am Donnerstag eintreffen werden. Neben der Bezuschussung nimmt die DUG am Programm teil. Im Juli werden Mitglieder nach Ungarn reisen, eine Gruppe der Musikfachschule Vác und eine Delegation der dortigen Feuerwehr werden am Herbstfest auftreten. Ein Kulturbeitrag in Form eines Konzerts in der zweiten Jahreshälfte ist in Planung.