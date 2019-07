Mitte des Jahres zieht Kämmerer Georg Zoller stets eine Zwischenbilanz: „Das ist eine gute Tradition, das steht aber auch so in der Schrift, dass wir es tun sollten“, sagt der Herr über die Zahlen im Donaueschinger Rathaus. Es ist die Zeit für eine Standortbestimmung: Lässt sich das Zahlenwerk, das im vergangenen Herbst aufgestellt worden ist, so halten und wird am Ende des Jahres ein Plus oder gar ein Minus stehen. Deshalb hat Zoller mit den Budgetverantwortlichen gesprochen und kann nun sagen: Der Haushalt kann eingehalten werden. „Was bei einem Haushalt von 60 Millionen Euro nicht wirklich einfach ist“, sagt der Kämmerer.

Doch die Zeiten der durchweg positiven Nachrichten und der Rekordsteuereinnahmen sind vorbei. Denn der Kämmerer macht Anzeichen aus, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung langsam „eintrübt“ und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt. „Wir werden Einbußen bei den Steuereinnahmen haben“, erklärt Zoller. Die 13,5 Millionen Euro Gewerbesteuer, die im vergangenen Herbst als Einnahmen in den Haushalt eingeplant worden sind, werden wohl nicht erreicht. Auch der Anteil an der Einkommenssteuer, den die Stadt erhält, werde zurückgehen.

Gewerbesteuer geht deutlich zurück

Zoller geht davon aus, dass es bei der Gewerbesteuer eine Million Euro weniger werden. Jedoch sei das auf eine Ergebniseinbuße von drei Gewerbebetrieben zurückzuführen und eher ein Sondereffekt, als das Ergebnis einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Doch weniger Gewerbesteuer bedeutet auch gleichzeitig weniger Umlage, sodass wohl im Donaueschinger Haushalt nur 791 000 Euro fehlen würden. Bei der Einkommens- und der Umsatzsteuer würden es wohl 191 000 Euro weniger.

Grundstücksverkäufe verbessern das Ergebnis

Positiv wirkt sich allerdings aus, dass 400 000 Euro aus Grundstücksverkäufen noch in diesem Jahr zu erwarten sind. Die Summe ist bislang nicht vorgesehen und hilft so natürlich deutlich. Allerdings sind – wie Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock betonte – die Grundstücksverkäufe auch eine „endliche Geschichte“, mit der man nicht auf Dauer planen könnte.

So stehen die Haushaltsberatungen für das Jahr 2020, die im Herbst beginnen, unter nicht ganz so optimistischen Licht: „Wir werden bei den anstehenden Haushaltsberatungen nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen können“, sagt der Kämmerer. Eine Äußerung, die er wohl schon einmal mit Bedacht gewählt hatte.

Mancher setzt die Hoffnungen auf den Kämmerer

Wenige Wochen zuvor war im Technischen Ausschuss nämlich schon darüber diskutiert worden, ob man die Turnhalle der Eichendorffschule nicht doch besser abreißen solle, anstatt sie zu sanieren. Einige Stadträte waren der Meinung, dass das auch nicht erheblich mehr kosten würde und setzen so ein bisschen die Hoffnung auf den Donaueschinger Kämmerer, dass er doch einen Weg finden werde, einen Neubau möglich zu machen.

Mehrheitsfähig dürften diese Vorschläge allerdings weniger sein, denn schließlich gibt es noch viele kostspielige Projekte, wie beispielsweise den Realschulneubau, die Sanierung des Parkschwimmbades oder die Erweiterung der Erich-Kästner-Schule. Nicht zu vergessen: Zahlreiche Straßen und Brückensanierungen, die ebenfalls nicht gerade kostengünstig sind.

OB hofft, dass die wirtschaftliche Lage nicht einbricht

Auch OB Erik Pauly will schon einmal die Weichen stellen, bevor das Wunschkonzert beginnt, das traditionell immer in einem Streich- und Schiebekonzert endet. Außerdem muss dem neuen Rat ja auch der Weg vorgegeben werden. „Es deutet sich an, dass sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert“, so das Donaueschinger Stadtoberhaupt, das schon bereits zu Zeiten der Hochkonjunktur immer zu Beginn der Haushaltsberatungen zur Sparsamkeit aufgerufen hatte und sich stets dagegen ausgesprochen hatte, in wirtschaftlich guten Zeiten Schulden zu machen.

Nach zehn positiven Jahren sei nun der Zeitpunkt gekommen, wo es nicht nur aufwärts gehe. „Wir hoffen, dass die wirtschaftliche Situation sich nur eindämpft und nicht einbricht“, sagt Pauly. Doch viele globale Entwicklungen würden auch ein entsprechendes Risiko mit sich bringen. „Außerdem muss man auch die Liste mit Projekten sehen, die wir vor uns haben.“ Realschul-Neubau, die Erweiterung und Sanierung des gelben Rathauses und auch das Parkschwimmbad, zählt er auf. „Wir können uns das nur leisten, wenn wir auch das Geld dazu haben. Und unser Sparkässchen wird irgendwann leer sein.“

