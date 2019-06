Mukoviszidose, auch Zystische Fibrose (CF) genannt, ist eine angeborene, unheilbare und vererbbare Stoffwechselerkrankung. Dabei werden Organe wie Lunge, Bauchspeicheldrüse, Leber und Darm beständig durch zähen Schleim verstopft. Dieser muss mehrmals am Tag entfernt werden, unterstützt durch Inhalationen. In Donaueschingen hat sich Silvia Kunz aus persönlicher Betroffenheit dem Kampf gegen die unheilbare, nur therapierbare Krankheit verschrieben und den Stadtlauf zugunsten an Mukoviszidose erkrankter Menschen initiiert. Die achte Auflage ist am Samstag, 3. August. Der Startschuss zwischen Rathaus und Sparkasse erfolgt um 16 Uhr.

Alles Banane, oder was? Teilnehmer des Stadtlaufs stärken sich mit einer Südfrucht. | Bild: SK-Archiv

Ganz wichtig: Der Wohltätigkeitslauf dauert bis 18 Uhr und wer will oder erst später kann, der hat die Möglichkeit, jederzeit dazustoßen zu können. Silvia Kunz erinnert sich an einen Handwerker, der bei einer früheren Veranstaltung erst kurz vor deren Ende auftauchte und noch schnell ein paar Runden in seiner Zimmermannskluft zurücklegte. Oder die Gruppe junger Männer, die die Sause zum Junggesellenabschied ganz sportlich mit ihrer Teilnahme am Stadtlauf einläutete. Überhaupt: Mitmachen kann jeder, der Fitness mit Benefiz verbinden möchte: Laufsportler können ihre Form überprüfen, da es eine professionelle Zeitnahme gibt. Schulklassen oder Kindergartengruppen sind genauso willkommen wie Nordic-Walker, kinderwagenschiebende Mütter und Väter oder Menschen in Kniebundhosen, Ringelsocken und Wanderschuhen. Die Organisatoren bitten lediglich darum, keine Hunde mitzuführen oder die rund 1,1 Kilometer lange Runde durch die Innenstadt mit dem Laufrad zurückzulegen. Und wer sich zwischen den Runden stärken möchte, findet vor Ort Getränke- und Verpflegungsstände.

Die Stadtlauf-Macher Stefan Zimmermann (links) und Silvia Kunz (Zweite von rechts) mit Katrin De Giovanni von der Kreissparkasse und Schirmherr OB Erik Pauly. | Bild: Niederberger, Holger

Die Sparkasse lässt für jede zurückgelegte Runde einen Euro, aber maximal 10 000 Euro springen. Wenn mehr als 10 000 Runden zusammenkommen, übernimmt die AOK. Im vergangenen Jahr erliefen 1056 Starter 11 043 Euro. Der Leichtathlet Peter Fane brachte es allein auf 29 Runden. Im Durchschnitt, so Stefan Zimmermann, der seine Schwester Silvia Kunz bei der Organisation unterstützt, legt jeder Läufer, Walker oder Wanderer zehn Runden zurück. Ganz wichtig: Auch die Startgebühr in Höhe von 5 Euro fließt in den Spendentopf.

Donaueschingen Trotz Hitze mobilisiert der Schutzengel-Lauf die Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Katrin De Giovanni, Pressesprecherin der Kreissparkasse, lobt die „tolle Atmosphäre“ des Stadtlaufs und dessen „hochprofessionelle Organisation“. Und dass die Spendengelder in der Region bleiben sei für ein regionales Kreditinstitut natürlich auch Antrieb, sich einzubringen.

Anmeldung erfolgt über die Homepage www.stadtlauf-ds.de. Bei Anmeldung vor Ort wird eine Nachmeldegebühr von 2 Euro erhoben.