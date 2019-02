von SK

Die Autos müssen warten: Seit gestern um 8 Uhr ist die L 180 zwischen Donaueschingen und Wolterdingen für den Verkehr gesperrt. Das wird noch bis Sonntag der Fall sein. Für den Verkehr bedeutet das, in der Gegend einige andere Wege in Kauf zu nehmen. Die Bregbrücke in Wolterdingen wird von einer Ampel geregelt. Der Verkehr aus Richtung Bregtal wird über Bruggen und Bräunlingen nach Donaueschingen umgeleitet. Der Schwerverkehr über 30 Tonnen wird aufgrund der Gewichtsbeschränkung der Bregbrücke ab Wolterdingen über Tannheim und das Brigachtal umgeleitet. Die Umleitung des Verkehrs aus Richtung Donaueschingen führt über Aufen, Grüningen und dann ebenfalls über Brigachtal.