von Anita Reichart

So strahlend wie die Sonne leuchten derzeit die Augen der Verantwortlichen des Wolterdinger Fördervereins Schwimmsportfreunde. Die Gesamtstädter werden wohl nur schmunzeln über die Zahlen, doch für das kleine aber feine Freibad bedeuten sie tolle Werte: Seit dem Öffnungstag am 26. Mai besuchten bis vergangenen Sonntag 4390 Gäste die Einrichtung.

Klein aber fein zeigt sich das beheizte Wolterdinger Freibad. Die Verantwortlichen des Wolterdinger Fördervereins Schwimmsportfreunde sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden. | Bild: Anita Reichart

Spitzenreiter war bis jetzt der Mittwoch mit 530 Besuchern. An 13 Tage blieb das Bad wetterbedingt geschlossen. Doch diese Fehlzeit konnte nun schon kompensiert werden. Im vergangenen Jahr waren bis Ende Juni gerade mal 1906 Badegäste zu verzeichnen.

Wasserqualität stimmt

Doch was wäre ein intaktes Umfeld, wenn die Wasserqualität nicht stimmt. Hier brauchen sich die Badbesucher keine Sorgen zu machen. „Jedes Jahr vor Saisonbeginn wird natürlich die Technik überprüft. Wenn was anfällt, sofort erledigt. Und täglich werden mehrmals Wasserproben entnommen“, erklärt Ortsvorsteher Reinhard Müller. Dieses Jahr seien 20 000 Euro im Haushalt eingestellt. Dies sei kein Pappenstiel und alles nicht selbstverständlich. Denn trotz des Fördervereins sei das Bad ein Zuschussbetrieb. Aber die Stadt stehe hinter der Einrichtung. Die Technik ist also im Schuss. Natürlich stecke man nicht drin, denn es könne immer mal was defekt werden.

Viel zu tun hat derzeit das Personal. Karl Fesenmeyer sorgt für sauberes Wasser und seine Frau Katharina gehört zum Kassier-und Badeaufsicht-Team. | Bild: Anita Reichart

Die Stimmung ist also sehr gut, freut sich Ramona Vogelbacher, Vorsitzender des Fördervereins. „Wir arbeiten uns in kleinen Schritten auf das Ziel der 10 000“, sagt sie mit einem Schmunzeln im Gesicht. Ihr schwebt vor, dass die Einrichtung nach und nach auch zu einer Freizeitoase mutieren wird. Also zu einem Ort der Begegnung, nicht nur zum Schwimmen. Aufgepeppt mit Sonderaktionen.

Vorleser werden gesucht

So werden jetzt Vorleser gesucht, die Lust haben, für die jüngsten Besucher täglich gegen 15 Uhr eine Geschichte vorzulesen. Interessenten dürfen sich am Kiosk melden.

Und diesen Samstag, 6. Juli, gibt es nicht nur ab 8 Uhr Frühschwimmen, sondern um 8.45 Uhr auch für etwa 30 Minuten professionelle Aqua-Gymnastik. Christina Suppanz hat sich gegen eine kleine Spende ins bereit gestellte Sparschwein zugunsten des Fördervereins dazu bereit erklärt.