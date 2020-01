von Rainer Bombardi

Kommandant Reinhold Schöndienst ebnete hierfür gemeinsam mit den anderen Mitgliedern im Verwaltungsrat den Weg. Er hält dennoch an seinem bereits während der letzten Gesamtwahl angekündigten Rücktritt vom Amt als Abteilungskommandant fest. „Nach 20 Jahren an vorderster Front ist es Zeit für eine Nachfolge.“

Donaueschingen Diesen Job stemmt nur noch ein Hauptamtlicher: Gerd Wimmer steht an der Spitze der Donaueschinger Feuerwehr Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützung für Nachfolger

Schöndienst erklärte sich bereit, in den ersten Jahren einen Nachfolger auf dessen Wunsch stets mit Rat und Tat zu unterstützen. In diesem Jahr ist die Beschaffung eines neuen HLF 10-Fahrzeuges geplant. Nach seinem Kauf in den kommenden beiden Jahren entstehen unweigerlich beengte Platzverhältnisse im heutigen Feuerwehrgerätehaus. Eine Machbarkeitststudie ist in Auftrag gegeben und soll aufzeigen, welchen baulichen und finanziellen Umfang ein Aus- und Umbau des heutigen Feuerwehrgerätehauses erfordert. Auch könnte ein Neubau, beispielsweise im Industriegebiet, eine realistische Variante darstellen.

Pfohren Pfohrener Feuerwehr schlägt Alarm: Das Gerätehaus platzt aus allen Nähten Das könnte Sie auch interessieren

Das neue Fahrzeug

Das neue Feuerwehrauto ist für die insgesamt 33 Aktive zählenden Wehr auch der Grund zum Besuch einer der weltgrößten Messen für Feuerwehrbedarf, die unter dem Namen Interschutz zwischen dem 15. und 20. Juni in Hannover stattfindet.

Dienstversammlung der Gesamtwehr

Erstmals findet in diesem Jahr am 20. März die Dienstversammlung der Gesamtwehr Donaueschingen in der Pfohrener Festhalle statt. Es stehen diverse Ehrungen und die Wahl der stellvertretenden Gesamtkommandanten auf dem Programm. Stellvertreter Reinhold Schöndienst kandidiert erneut.

Die Abteilung Pfohren präsentierte sich als eine agile Wehr für alle Generationen. In der Jugendfeuerwehr sind zehn, in der neu von Franz Bollin geleiteten Altersmannschaft mittlerweile 19 Mitglieder.

Die Ehrungen

Ehrungen gab es für Konrad Schöndienst, Willi Wolf, Heiner Schöndienst (alle 50 Jahre). Beförderungen und Ehrungen gingen an Jeremy, Frtischi, Daniel Eisele (beide Bronze), Martin Wesle zum Oberfeuerwehrmann), Yannick Schöndienst, Dieter Ohnmacht zum Feuerwehrmann, Jens Hamburger zum Hauptfeuerwehrmann und Robert Mergel zum Oberlöschmeister.