von Anita Reichart

Trotz Licht- und Schattenseiten sieht sich der Wolterdinger Turnverein auf dem richtigen Weg. Doch den Verein plagen Personalsorgen. Nachwuchs ist da, doch es fehlt an Übungsleitern. Die sportlichen Erfolge wie jüngst beim Gau-Kinder-Turnfest ist Hausach kehren zurück, aber der Vorstand weist immer noch Lücken auf.

Verein hat 600 Mitglieder

An die 170 Kinder und Jugendliche zählen sich aktuell zu der Turnergroßfamilie. Die Bubenriege konnte vergangenes Jahr wieder aktiviert werden, sie wird von Sarah Götz und Dominic Schillinger betreut. Auch eine starke Krabbelgruppe, Eltern-Kind-Turnen sowie die Turnjugend geben dem Verein, der seit Sommer 2018 Gymweltmitglied im Badischen Turnerbund ist, neuen Schub. Elmar Gehringer, der schon seit 17 Jahren erster Mann des knapp 600 Mitglieder zählenden Vereins ist, zeigt sich voller Zuversicht: „Ich freue mich über den Nachwuchs“.

Sonja, Lilia, Jasmin und im Hintergrund Lena, gefällt es, ein Wochenende unter Gleichgesinnten zu verbringen. Bild: Anita Reichart

Mit zehn Erwachsenen-Riegen sowie sieben Kinder- und Jugendriegen, auch aus Hubertshofen, ist der Turnverein gut aufgestellt. Auch in puncto Sportgeräte ist der Verein nach eigenen Angaben vom Übungsschwebebalken bis zu Black Rolls auf einem sehr guten Stand.

Eltern, packt mit an!

„Damit jedoch ein derartiger Verein auch in Zukunft bestehen kann, ist von den Mitgliedern und Verantwortlichen Leidenschaft gefragt, denn wie überall sind Übungsleiter Mangelware, und die sind das A und O“, sagt der Vorsitzende. Aktuell werde sogar Nachbarschaftshilfe gelebt, denn Silke Rothmund aus Grüningen betreut momentan die elf- bis 14-jährigen Mädchen. „Man sollte nicht nur Forderungen an einen Verein stellen, sondern auch etwas mithelfen. Dies kommt letztendlich auch den eigenen Kindern zugute“, appelliert Gehringer an die Eltern.

Basis für lebenslange Fitness

Kinderturnen mit Klettern, Schaukeln, Hangeln, Balancieren, Ballspielen und Trampolin sei eine gute Basis für lebenslange Fitness, sagen die Experten. Bewegung im Kindesalter ist der Entwicklungsmotor schlechthin. Doch auch das freie Spielen darf nicht fehlen. Eine Riesengaudi für den Turnnachwuchs bot der Wolterdinger Turnverein aktuell bei der Erlebnis-Turnhallen-Gaudi mit Nudeln und Tomatensoße, Nachtwanderung und mit Übernachtung in der Mehrzweckhalle. Dieses Angebot wurde von etwa 50 Kindern angenommen, und denen hat es auch sehr viel Spaß gemacht.

Zweite Beratung steht an

Doch noch immer kann der Verein keinen kompletten Vorstand aufweisen. Elmar Gehringer wurde schon im März in seinem Amt bestätigt. Doch Vize-Vorsitzender, Schriftführer, Oberturnwart, Kassierer und Beisitzer fehlen. Wie vom Vorsitzenden angekündigt, gab es eine Vereinsberatung durch den badischen Turnerbund, Diese habe man mit einem positiven Blick nach vorne wahrgenommen. Eine zweite soll folgen.