So viel digitaler Müll auch im eigenen Email-Postfach landet – darunter befinden sich auch ab und zu echte Bereicherungen. Oder haben Sie schon mal von der Weltmeisterschaft der Sauna-Aufgüsse gehört? Nun, die gibt es tatsächlich. Und sie findet jetzt bereits zum siebten Mal statt, und zwar in den Niederlanden in den Berendonck-Thermen. Dort kämpfen laut Mitteilung des Deutschen Sauna-Bundes vom 16. bis zum 22. September 32 Einzelteilnehmer und 32 Mannschaften um den Titel „World Champion Aufguss„.

Aber wie muss man sich solch einen Wettbewerb vorstellen?

Sicher, die Sauna-Weltmeisterschaften sind relativ bekannt. Allerdings eher durch den Vorfall, bei dem ein russischer Teilnehmer durch die hohen Temperaturen zu Tode kam und der finnische Favorit, Timo Kaukonen, schwer verbrüht überlebte – was das Ende dieser Veranstaltung bedeutete.

Damit hat die Aufguss-WM jedoch nichts zu tun. Bei ihr kommen sogenannte Masters of Aufguss, die quasi als künstlerische Darbietung ihre ganz besondere Art des Aufgusses präsentieren. Es geht hier also nicht darum, um die Wette zu schwitzen, sondern einen möglichst tollen Aufguss zu präsentieren. Der künstlerische Anspruch reicht weit, wie Torsten Splanemann-Du Chesne sagt. Er ist einer der Initiatoren der WM und Vize-Präsident des Vereins. Er freut sich „auf viele aufregende Aufgüsse mit anspruchsvollen Themen zum Nachdenken.“

Elf Länder mit dabei

Elf europäische Länder beteiligen sich am Wettbewerb. Über den Sieger entscheidet schließlich eine Jury, die für verschiedene Kriterien Punke vergibt: Professionalität, Hitzesteigerung, Wedeltechnik, Emotionen, Kreativität, Team-Spirit, Duftauswahl, Thema und Atmosphäre.

Wer selbst in den Aufguss-Genuss dieser Künstler kommen möchte, sollte also zum Wettbewerb pilgern und sich den Wettbewerb anschauen. All jenen ganz im Sprachgebrauch der Sauna-Fans ein herzliches „Gut Schwitz!“ Und wieder was gelernt. Danke Email-Postfach.