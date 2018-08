Django Reinhardt gilt als Vorreiter des europäischen Jazz. Allein die Nennung seines Namens sorgt dafür, dass sich Fans seiner Werke auf den Weg machen, um zu erleben, was mit ihm verbunden wird.

Ein besonderes Angebot gibt es dabei auf der Donaueschinger Musiknacht am Samstag, 15. September. In acht Lokalen der Stadt finden Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen statt. Mit einer Eintrittskarte ist es möglich, an diesem Abend alle zu besuchen. Wer keine Lust auf Irish Folk hat, hört sich vielleicht lieber lateinamerikanische Musik an und geht im Anschluss auf ein Rock'n'Roll-Konzert – alles an einem Abend.

Im Eiscafé Vivaldi beim Hanselbrunnen stehen die Musiker von Manouche auf dem Programm. Die Gipsy Swinger widmen diesen Abend dem berühmten französischen Gitarristen Django Reinhardt. Dessen Musik hat auch heute noch nichts von seiner Wirkung verloren: Temperament, Spielfreude, Melodie, Spontaneität tragen dazu bei, dass sich nicht nur andere Musiker finden, die an Reinhardt erinnern, sondern dass immer mehr junge Nachwuchskünstler seine Werke für sich entdecken.

Manouche lässt in vielen Geschichten und Anekdoten das wilde Leben des Two-Finger-Wizards (engl: Zwei-Finger-Zauberer) wieder lebendig werden. Zum Konzert im Vivaldi bekommen die Musiker außerdem Verstärkung von Akkordeonspieler Michael Lauenstein und Gitarrist Rares Pops, Gewinner des Astor-Piazolla-Preises 2016.

Aufgrund des Donaueschinger Reitturnieres haben die Organisatoren um Kai Sauser und Gregor Lange die Musiknacht zeitlich etwas weiter nach hinten verlegt. Daher startet sie 2018 erst im September. Zum Warm werden gibt es als Auftakt auf dem Alten Festhallenplatz von 18 bis 20 Uhr ein Gratiskonzert der Beatles-Coverband "Hard Day's Night", die sich auf Jubiläumstour befindet.

Kartenvorverkauf bei der Tourist Information Donaueschingen in der Karlstraße 58 oder per Telefon unter 0771/857221. Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei www.reservix.de

