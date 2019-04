Christlicher Glaube, der praktisch ins normale Leben wirkt: Was der Donaueschinger Michael Schiffer formuliert, ist des „Kolpingers“ Antrieb. Der 62-jährige Informatiker ist Mitglied eines Bundes, der auf christlichen Prinzipien beruht, sich Bildung und sozialen Projekten verpflichtet fühlt und sich im überschaubaren Rahmen entfaltet, „wo man aufeinander achtet und solidarisch ist“: der Kolpingsfamilie. Sieben gibt es im Kirchenbezirk Villingen. Keine sind so eng benachbart, in der Struktur verschieden und in Aktivitäten, Mitgliedergewinnung und Vorstandsarbeit ähnlich erfolgreich wie die Familien in Donaueschingen und Hüfingen.

Doch wie definiert sich dieser Erfolg? Da ist die Nikolausaktion, von beiden Familien einzeln betrieben, die jedes Jahr zusammen rund 6000 Euro für bedürftige Kinder generiert. Allein in Donaueschingen sind es fünf Nikolaus-paare, die an zwei Tagen 65 Familien besuchen: ehrenamtlich, stets am frühen Abend und immer hochkonzentriert. „Denn Kinder merken jeden Fehler“, lacht Harald Blank. Der 63-jährige Bankangestellte ist Mitglied des Leitungsteams und gibt gerne den Nikolaus. Dutzende Besuche in Schulklassen, Kindergärten und bei Vereinen kommen in der Adventszeit noch hinzu.

Eines der Wohltätigkeitsprojekte der Kolpingsfamilie Donaueschingen ist die Schuhaktion. Im Bild (von links) Hubert Herrmann, Renate Keller, Harald Blank, Heiko Miggisch, Reinhold Schwarz, Bernhard Ahrens, Michael Schiffer und Wolfgang Albiez. | Bild: Kolpingsfamilie Donaueschingen

Aber auch die Aktion „Mein Schuh tut gut!“ – das Sammeln, Sortieren und Versenden von gebrauchten Schuhen – findet Anklang. Statt 125 Paaren, als Devise zum 125-jährigen Bestehen ausgegeben, wurden 680 abgegeben und im Jahr darauf waren es gar 1200. Beiträge zu einem Gesamtwerk, das in drei Jahren bundesweit 300 000 Euro einspielt. Kleine Idee, große Wirkung. „Typisch Kolping“, pflichtet Hubert Herrmann bei. Der pensionierte Schulleiter verantwortet das Bildungsprogramm bei Kolping. 18 Termine pro Jahr, vom Reisebericht über Firmenbesichtigungen bis zur politischen Bildung. Zu Vorträgen und Exkursionen kommen mindestens vier Wanderungen pro Jahr.

Mit internen und bezirksbezogenen Sitzungen ruft Kolping gut dreimal im Monat, die Aktionen gar nicht eingerechnet. Neue Mitglieder gewinnen in Donaueschingen die gegenwärtig 61 Männer und 44 Frauen eher aus dem neugierigen Interesse am Bildungsprogramm und aus der Altersgruppe 50 plus als aus jungen Leuten. Zwei Drittel der „Kolpinger“ sind 60 Jahre und älter. Herrmann auf der einen Seite, der mit zwölf in Wolfach in die Jugendgruppe eintrat, sowie Harald Blank und Michael Schiffer auf der anderen Seite, die mit Anfang 40 und Anfang 50 zu Kolping kamen, bilden die Prototypen der Mitgliedergewinnung.

Wo sonst als in der Kolpingsfamilie kann ich mich frei der Konfession und politischer Parteien sozial engagieren?"Harald Blank, Bankangestellter | Bild: Kolpingsfamilie Donaueschingen

Eine klassische katholische Sozialisation weist in Hüfingen Markus Leichenauer auf: vom Ministrant zum Kolping-Vorsitzenden. Das Amt bekleidet der 43-jährige Pflegeheim-Leiter seit vier Monaten. Die 180 Mitglieder sind allesamt männlich. Ein Sonderfall, nachdem seit rund 50 Jahren Frauen bei Kolping mitmischen dürfen, aber auch ein Erfolgsmodell mit Zuwachs in jedem Alter, das Leichenauer, vom Verband kritisch betrachtet und von den Kolping-Partnerinnen meistenteils akzepiert – vehememt verteidigt. Zumal doch die Vielzahl der Veranstaltungen öffentlich beziehungsweise in Zielrichtung Familie stattfänden.

„Bei der Vorbereitung des Kolpingballs ist die Qualität echter Kontakte am stärksten spürbar.“Markus Leichenauer, Pflegeheimleiter | Bild: Wursthorn, Jens

Wo gebe es das sonst, dass sich Generationen auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam „Verantwortung für Stadt und Gesellschaft übernehmen“, fragt der 43-Jährige. Kolping ist prägend in dem knapp 8000 Einwohner großen Baar-Städtchen. Nicht nur weil vier „Kolpinger“ dem Gemeinderat angehören oder Kolping bei den Eckpfeilern Josefstag, Fronleichnam oder Kolping-Gedenktag mit Gottesdiensten und mit dem Einsatz bei den wichtigen Festen Präsenz zeigt. Auch und besonders im praktischen Bezug ist Kolping stark. Etwa als jüngst ein Spielplatz geschaffen und mit eigens erstellten Holzspielzeugen ausgestattet, eine Kapelle komplett saniert und das Pfarrheim auf Vordermann gebracht wurden.

Hand anlegen, sich um den Heimatort kümmern, aber auch gutes Tun „in der weiten Welt“, wohin rund 50 Prozent der meist für Kinder bestimmten Erlöse fließen. Das ist das Modell Kolping. Es moderiert, erdet und konzentriert Begabungen in Zeiten, in denen sich die Welt verzahnt und via soziale Medien jeder jedes Freund zu sein scheint. Bei der Vorbereitung auf den Kolpingsball, wo sich gut die Hälfte der Mitglieder einbringe, sei die „Qualität der echten Kontakte wirklich spürbar“, schwärmt Leichenauer.

Am internationalen Kolping-Netzwerk begeistern sich wiederum Blank und Herrmann. Egal, wohin ein „Kolpinger“ kommt, er wird warmherzig aufgenommen: Ob ein Ausflug in St. Gallen unverhofft in einer exklusiven Stadtführung endet oder einem Reisenden in Asien geholfen wird: Kolping greift. Und Kolping hilft. Familien in der Dritten Welt, in der Anleitung zur Selbsthilfe, ohne politisches Programm. „Wo sonst kann ich mich frei der Konfession und politischer Parteien sozial engagieren“, sagt Blank. Heute ist er froh, dass er über die Familie seiner Frau zu Kolping gekommen ist.