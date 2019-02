Eine tolle Truppe, die einen tollen Job gemacht hat, die Dinge gerne auch frühzeitig anspricht und eigene Ideen einbringt: So sieht die FDP-FW-Fraktion ihre Arbeit der vergangenen fünf Jahre. "Es ist eine schöne Tätigkeit, bei der man sehr viel lernt und bei der man für die Stadt im Dienste der Bürger arbeitet", sagt Markus Kuttruff, der seit zwei Jahren im Gemeinderat sitzt. "Deswegen stehen wir ständig im Dialog mit den Bürgern und setzen uns für ihr Interessen ein, auch wenn's mal unbequem wird."

Sie kandidieren auf der FDP/FW-Liste für die Kernstadt (von links): Ralf Herr, Alexander Wunderle, Nicole Callenbach , Martina Keller, Jonas Wagner, Edith Neukum, Niko Reith, Maris Sülzle, Christoph Rothweiler, Bertolt Wagner, Jürgen Erndle, Jürgen Kessler, Roland Erndle, Markus Kuttruff, Michael Klotzbücher, Patrick Leismann und Tomas Zivnicek. | Bild: Jakober, Stephanie

Eine Position, die wohl viele der Kandidaten angesprochen hat: "Ich finde es toll, wie sich die FDP zu den Dingen äußert", sagt Philipp Maus, der in Aasen antritt und gerade einmal 18 Jahre ist. Doch er ist nicht der einzige junge Kandidat: Mit Jonas Wagner, der noch wenige Tage 17 Jahre ist und Maris Sülzle, die mit anderen Jugendlichen auf Kreisebene vor einem Jahr die Jungen Liberalen gegründet hat, stehen gleich drei ganz junge Kandidaten auf der Liste und die FDP/FW setzt ihren Generationenwechsel, den sie vor fünf Jahren begonnen hat, fort. "Wir haben viele junge und auch viele neue Gesichter", freut sich der Vorsitzende Niko Reith. Die Kandidatensuche habe extremen Spaß gemacht und die Liste spreche für sich. Vielleicht könne man nicht nur die Fraktionssprecher behalten, sondern sogar ausbauen.

Auch der Fraktionssprecher Bertolt Wagner tritt wieder an

Von den sechs amtierenden Stadträten sind alle Namen wieder auf der Liste zu finden. Und in dem Moment, als dies wirklich klar wurde, fiel so manch einem ein "richtiger Stein" vom Herzen, wie es gleich mehrmals aus den Reihen der Kandidaten und auch vom Ehrenvorsitzenden Hansjürgen Bühler zu vernehmen war, als Bertolt Wagner bekannt gab, dass er noch einmal antreten werde. In den vergangenen Wochen hatte der Fraktionssprecher lange mit sich gerungen: Zwar wäre alles, was die FDP/FW-Fraktion gemacht und gesagt habe, vorher im Team besprochen und auch von allen getragen worden, doch letztendlich musste er als Fraktionssprecher den Kopf hinhalten. Das Versprechen, dass die Aufgaben umverteilt werden, hat ihn letztendlich dazu bewogen, noch einmal anzutreten, denn schließlich würden auch die kommenden Jahre "tolle Herausforderungen und spannende Themen" anstehen.

Er will zurück in die Kommunalpolitik: Michael Klotzbücher

Auch noch einmal antreten wird übrigens ein Altbekannter: Der Namen Michael Klotzbücher, langjähriger Fraktionssprecher, ist ebenfalls auf der Liste zu finden. Weil sein Sohn Björn für das Amt des Oberbürgermeisters angetreten war, hatte er vor fünf Jahren seine kommunalpolitische Arbeit niedergelegt. "Am Anfang dachte ich auch, dass mir nichts fehlt. Aber die Themen interessieren mich immer noch und ich will nicht immer nur meckern, sondern auch wieder mitarbeiten", sagt der 68-Jährige, der gleichzeitig der älteste Kandidat ist.

Sie kandidieren auf der FDP/FW-Liste für die Ortsteile (von links): Matthias Huber (Neudingen), Claudia Fluck (Aasen), Philipp Maus (Aasen), Hannelore Engesser-Schröder (Pfohren), Ulrich Schulz (Pfohren), Martin Kuttruff (Grüningen), Holger Lind (Grüningen), Oliver Haas (Wolterdingen), Monika Winterhalder (Hubersthofen), Markus Kümmel (Neudingen), Achim Durler (Wolterdingen) und Georg Tritschler (Hubertshofen). | Bild: Jakober, Stephanie

Im Gemeinderat ist die FDP/FW-Fraktion aktuell eine reine Männertruppe. Das ist kein Wunsch, sondern die Entscheidung der Wähler. Zwar stehen auf der Kernstadtliste auch nur fünf Frauen, doch Bertolt Wagner bat um ein deutliches Zeichen: Die Versammlung sollte ein Zeichen setzen und diese Frauen im vorderen Bereich platzieren. Der Appell wurde gehört: Nach den Namen der aktuelle Gemeinderäten sind gleich die weiblichen Kandidaten zu finden.