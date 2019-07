Wer kein Auto hat, der leiht sich eines aus – sofern es denn irgendwo niederschwellig eines zu bekommen gibt. Das Carsharing (engl.: Auto teilen)-Angebot in Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg scheint sich auszuzahlen. Etwa seit einem Jahr gibt es die entsprechende Möglichkeit – und sie wird auch genutzt.

„Im Moment sind es rund 60 Kunden, in der Regel wird das Fahrzeug zwei bis drei Mal die Woche ausgeliehen“, erklärte Bürgermeister Micha Bächle den Stadträten. Aus deren Reihen war die Anfrage gekommen, wie sich das Angebot denn bisher entwickelt habe. Die durchschnittliche Nutzungsdauer liege dann etwa bei drei Stunden und in allen drei Gemeinden im gleichen Schnitt.

Wie wird gebucht?

Das Buchen funktioniert über eine entsprechende App auf dem Smartphone oder mittels Telefonanruf. Ab dem Zeitpunkt der Buchung könne das Fahrzeug anhand der Karte und eines Lesegerätes an der Windschutzscheibe entriegelt werden. Der Schlüssel befindet sich im Handschuhfach, daneben schriftliche Tipps und Hinweise, was etwa bei einem Unfall zu beachten ist. „Das Fahrzeug ist vollkaskoversichert“, sagt Steffen Albert. Ebenfalls im Auto befindet sich eine Tankkarte, die vom Autohaus Albert finanziert wird. Über das Hüfinger Unternehmen läuft die Aktion. Entsprechende Nutzungskarten sind allerdings auch im Bürgerservice in Bräunlingen, Hüfingen und Blumberg zu beantragen.

Bundesweites Netz

Das Bräunlinger Carsharing-Fahrzeug ist in ein bundesweites Netz eingebunden: „Über den Deutsche-Bahn-Flinkster-Service. Das ist der größte Anbieter, mit über 3000 Autos in etwa 350 Städten in der Bundesrepublik“, erklärt Albert. Wer sich also in Bräunlingen für eine Mitgliederkarte registriert hat, kann damit etwa auch in Köln ein Auto über den Service ausleihen.

Wo stehen die Autos?

In Bräunlingen steht das Auto neben dem Mühlentor in der Zähringer Straße 2, in Hüfingen ist es auf dem Parkplatz in der Donaueschinger Straße 2 bei der Volksbank zu finden, in Blumberg steht es in der Hauptstraße 58.