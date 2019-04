von Anita Reichart

Jubel, Trubel, Heiterkeit. Am letzten Samstag dieses Monats wird es nachmittags von Jugendlichen nur so wimmeln im größten Donaueschinger Stadtteil. Denn es werden Wettkämpfe ausgetragen. Und nach vier Stunden hat sich der Horizont von etwa 200 jungen Menschen dann zudem sicherlich auch erweitert. Doch dies gelingt nur, wenn auch die Bürgerschaft mitspielt. Das heißt: Wenn es an der Haustüre klingelt, sollten die Woltrdinger hilfsbereit sein und ein offenes Ohr für die jungen Menschen haben. Denn als jüngste Gruppe im Bund Badischer Landjugend plant die Wolterdinger Landjugend nun schon Großes: Gerade mal 16 Monate sind seit der Gründung vergangen; nun ist ihr Ziel, ein guter Gastgeber für den Kreislandjugendtag zu sein, der am Samstag, 27. April, stattfindet. Die Siegerehrung übernimmt dann eine Jury des Kreisvorstandes. Als krönender Abschluss findet abends ab 20 Uhr dann die Gründungsparty 2.0 mit DJ Chris Di, Barbetrieb und Likörstand in der Mehrzweckhalle statt. Hierzu ist natürlich dann die breite Öffentlichkeit willkommen.

Sie ziehen alle an einem Strag, wie hier von links Max Fesenmeyer, Manuel Schwörer, Franziska Linhard, Mira Blessing, Alexander Kopp, Andreas Müller, Christian Dagn und Markus Müller. Bild: Anita Reichart

16 Landjugend-Ortsgruppen aus dem ganzen Kreis werden erwartet. Schon seit Fastnacht laufen die Vorbereitungen, erzählen Andreas und Markus Müller. Es findet eine Dorfralley statt. Dazu haben die Wolterdinger etwa 30 Fragen zusammengestellt, auch mit Hilfe von Ortsvorsteher Reinhard Müller, von denen mannche nur mit Hilfe von Insider-Wissen, also Bürger-Wissen, zu beantworten sei werden. Zudem gibt es eine Präsentation zu einem von fünf vom BBL-Kreisvorstand ausgearbeiteten Themen vorzuführen. Dazu kommen noch ein Wissenstest und sechs Spielstationen, die sich über das Hinterdorf-Hochwasserrückhaltebecken-Industriegebiet und die Festhalle erstrecken. Hier sind also den ganzen Nachmittag Geschicklichkeit, Taktik, Fitness, Teamgeist, allgemeine Bildung und soziale Kompetenz der Teilnehmer gefordert.

Der Ideenreichtum der 37 heimischen Landjugendlichen ist groß, und sie haben auch noch Einiges zu tun, denn es ist schon ein Kraftakt. Doch das schaffen sie bestimmt fast mit links, wie man so schön sagt. Sie haben schon einige Hürden hinter sich gebracht. Und auch in der Öffentlichkeit verschaffen sie sich immer mehr Ansehen. Dies spiegelt sich auch in Sponsorengewinnung und dem Zuwachs an passiven Mitgliedern, aktuell etwa 30.

Der Bund Badischer Landjugend ist die Organisation für alle Jugendlichen im ländlichen Raum. Wolterdingen hat 20 Vereine, doch einen speziell nur für Junge gab es nicht. Dies war auch der ausschlaggebende Punkt: Die Initiative zur Gründung einer Gruppe ging von zehn jungen Menschen aus. Diese setzten mit dieser Idee ein klares Zeichen für die Dorfgemeinschaft. Ortsvorsteher Reinhard Müller unterstützt sie: "Macht weiter so, bleibt bei der Stange, ihr macht das ganz toll."