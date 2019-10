von Lutz Rademachr

„Wir haben überlebt und schauen zuversichtlich in die Zukunft.“ So freute sich die Vorsitzende des Förderkreises Kunstschule, Anne Schewe, nachdem bei der Jahreshauptversammlung des Förderkreises Kunstschule wieder alle Ämter besetzt waren. Vor 30 Jahren hatte der Förderkreis die Donaueschinger Kunstschule auf den Weg gebracht und sorgt seither für finanzielle Unterstützung.

Vorstand im zweiten Anlauf

Doch es lief nicht immer alles glatt. Im Jahr 2016 konnte erst im zweiten Anlauf ein neuer Vorstand gebildet werden. Die Gewinnung neuer jüngerer Mitglieder gestaltete sich trotz großer Anstrengungen äußerst schwierig. Ein schwerer Schlag war der plötzliche Tod der Schriftführerin Constance de Wyn im März 2018.

Doch im Jahr 2019 wendete sich das Blatt. Viele Eltern folgten der Einladung am 12. April zum Tag der offenen Tür zum Kennenlernen des Förderkreises. Es konnten neue Mitglieder geworden werden und Gabriele May unterstützte den Vorstand

als kommissarische Schriftführerin. Am 21. September feierte der Förderkreis in der Kunstschule sein 30-jähriges Bestehen.

Harald Blank will Kasse abgeben

Die Wahlen an der Jahreshauptversammlung fielen alle einstimmig aus. Anne Schewe bleibt Vorsitzende, Renate Heinrich und Alaeddin Fanari sind ihre neuen Stellvertreter, Gabriele May ist jetzt offiziell Schriftführerin. „Ich bin ein Fossil“, konstatierte Kassenwart und Gründungsmitglied Harald Blank, und bat nach seiner Wiederwahl darum, bis in zwei Jahren einen Nachfolger zu finden. In den Beirat gewählt wurden Renate Hall, Stefan Kees, Ariana Faller Budasz und Günther Krüger.

Aufgabe des Förderkreises ist es, für die Schüler etwas Außergewöhnliches anzubieten und Anschaffungen außerhalb des Haushalts zu ermöglichen. Hierzu gehören auch Reparaturen und Ersatzbeschaffungen unter dem Jahr. Die Mittel stammen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Aktuell wird Material für eine Kooperation mit der Ganztagsschule der Eichendorffschule gesponsert, aber auch Exkursionen der Schüler.

Neue Internetseite

Seit kurzem informiert ist der Förderkreis unter www.foerderkreis-kunstschule-ds.de über die Aktivitäten der Kunsschule. Die Website wurde von Renate Heinrich aufgebaut und wird weiter von ihr betreut.