Jahrzehntelang war es klar geregelt: Im Frühjahr gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag mit Automobilsalon, im Herbst einen, wenn die Fans der Neuen Musik in die Stadt einfallen. Doch Dinge ändern sich, denn es gibt entsprechende Gerichtsurteile, die so einige Veranstaltungen dieser Art in der Region verhindern könnten: Geschäfte dürfen sonntags nicht ohne Grund öffnen, sondern es muss eine prägende Veranstaltung geben. Besucher sollen hauptsächlich in die Stadt kommen, weil die Veranstaltung stattfindet und nicht, weil die Geschäfte geöffnet haben.

Donaueschingen Verkaufsoffener Sonntag: Deshalb bangen die Donaueschinger Händler um die Veranstaltung Das könnte Sie auch interessieren

Doch was heißt das jetzt für Donaueschingen? Der Termin im Herbst ist kein Problem, schließlich kann man ausreichend damit argumentieren, dass viele Besucher in die Stadt kommen, weil die Musiktage stattfinden. Doch im Frühjahr? Das hätte durchaus ein Problem werden können, denn der Automobilsalon wurde bislang auch vom Gewerbeverein ausgerichtet. Und kommen nun die Besucher wegen den Autos oder den Geschäften? Schon im Herbst des vergangenen Jahres teilte der Gewerbeverein mit, dass der Automobilsalon zukünftig einen anderen Veranstalter haben wird, um den Gesetzen gerecht zu werden.

Kai Sauser hat ein Konzept fürs Frühlingsfest erarbeitet

Doch das neue Konzept, das von Kai Sauser und seiner Eventagentur erarbeitet wird, geht nun noch weiter. Der Frühjahrstermin soll zu einem richtigen Fest werden: Unter dem Titel Frühlingsfest werden zukünftig nicht nur die Geschäfte öffnen und die Autohändler ihre Wagen in der Innenstadt präsentieren. Auch die Rock’n’Roll City Jamboree wird dann an diesem Wochenende stattfinden und auch lokale Gastronomen werde sich am Frühlingsfest beteiligen.

Donaueschingen Donaueschingen feiert wie in den wilden 50er-Jahren - Mit vielen Bildern! Das könnte Sie auch interessieren

Ursprünglich war auch geplant gewesen, dass das neue Konzept 2019 und 2020 ausprobiert wird und dass dann Veranstalter und Gewerbeverein Besucherzahlen vorlegen müssen. Schließlich hat das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde einen Blick darauf, in wie weit die Kommunen sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Doch vor allem bei diesem Punkt sahen die Gemeinderäte reichlich Diskussionsbedarf. Schließlich sei der Automobilsalon zuerst da gewesen und die Händler hätten sich erst später dazugesellt. Und man müsse ja auch nicht im Vorfeld alle Regelungen gleich übererfüllen wollen, sondern müsse dem Regierungspräsidium gegenüber selbstbewusst auftreten.

Bürgermeister Graf verteidigt sein Team

Deutliche Worte fand allerdings Bürgermeister Severin Graf, in seinem ersten offiziellen Redebeitrag vor dem Gemeinderat: „Die Botschaft ist, dass das nicht unsere Initiative ist, sondern uns aufs Auge gedrückt wird“, so Graf. Oft sei es ja gut, wenn man einfach erst einmal nichts mache. „Doch in diesem Fall ist das Szenario, dass wir dann gar keinen verkaufsoffenen Sonntag mehr haben, sehr realistisch.“ Und Ordnungsamtsleiter Andreas Dereck habe gemeinsam mit dem Gewerbeverein eine „sehr kreative Auslegung“ der Rechtslage gefunden. „Die Verwaltung hat das Beste herausgeholt.“ Man wolle die Einzelhändler nicht schikanieren, sondern für sie die Kohlen aus dem Feuer holen.

Donaueschingen Führung des Gewerbevereins wieder komplett: Christian Köster folgt auf Oliver Kaltenbach Das könnte Sie auch interessieren