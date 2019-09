In der Käferstraße ist es meistens relativ ruhig. Klar fahren hier am Tag einige Autos durch, aber ansonsten gibt es kaum andere Lärmquellen. Am vergangenen Freitag ist das jedoch anders.

Plötzlich schallt ein Schrei durch die Straße. Wenn das einmal kurz passiert, dann macht sich meist noch niemand irgendwelche Gedanken. Doch plötzlich klingt es abermals. Aggressiv und wütend. Da scheint sich jemand ordentlich zu streiten. Hoffentlich artet das nicht derart aus, dass am Ende noch die Fäuste fliegen.

Die Quelle kommt näher

Die Klangkulisse scheint sich erstaunlicherweise rasch zu nähern. Sie wird mit jedem Schrei etwas lauter und besser zu verstehen. An der Straßenkreuzung zur Herdstraße taucht ein Radfahrer auf, in den Ohren irgendwelche Stöpsel. Heutzutage weiß jeder: Der Mann telefoniert. Und tatsächlich radelt er schreiend um die Ecke. Irgendjemandem am Telefon klingeln sicher ordentlich die Ohren. Aber wenigstens verschwindet er die Herdstraße hinauf in Richtung Mühlenstraße.

Falsch gedacht. Entweder hat der Radfahrer den Weg nur als kleinen Schwenk genutzt, um seinen Disput über die Freisprechanlage etwas länger fortsetzen zu können, oder er wollte einfach nur die Akustik zwischen den Häusern der Herdstraße ausnutzen. Ein Schrei halt dort einfach besser, als in der Käferstraße.

Ein Hoch auf die moderne Technik. In der Telefonzelle wäre das Ganze schlicht und einfach untergegangen.