von Rainer Bombardi

Der Gedeckte Tisch ist eine Initiative der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Seelsorgeeinheit. Ziel ist es, mit einer Gruppe von wechselnden Helferteams die sozial bedürftigen, ängstlichen, einsamen, kranken, unsicheren oder schwachen Menschen einmal in der Woche zu einer warmen Mahlzeit einzuladen. Die Aktion fördert zudem das Kennenlernen und die Bildung neuer Bekanntschaften.

Dorothea Moll ist eine der ehrenamtlich engagierten Personen und erklärt, dass jede Woche bis zu fünf Helfer in der Küche und im Service dafür sorgen, dass die Gäste eine warme Mahlzeit erhalten. "Wir legen Wert darauf, dass es jede Woche ein anderes Menü gibt. Jedoch richtet sich die Zusammenstellung nach dem zur Verfügung stehenden Budget. Dieses besteht zu einem Großteil aus einem Obolus von mindestens zwei Euro, um den wir alle Gäste des gedeckten Tisches bitten. Was es zum Essen gibt, ist Sache der jeweiligen Köchin."

"Die Gespräche sind unterhaltsam, die Menschen nett und das Essen ist gut. Der samstägliche Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus bietet für knapp zwei Stunden Abwechslung vom Alltag und stimmt auf das Wochenende ein." Hans Keller nutzt das Angebot des gedeckten Tisches", seit der ersten Stunde.

Anfangs kam er jeden Samstag, seit geraumer Zeit nur noch drei Mal im Monat. Denn dem auf ehrenamtlicher Basis beruhenden Projekt mangelt es wie vielen derartigen Angeboten an freiwilligen Helfern. So entschloss sich das Organisationsteam bis auf weiteres, dass immer am ersten Samstag im Monat die Türen des Mehrgenerationenhauses über die Mittagszeit geschlossen bleiben.

Regelmäßig besuchen 20 bis 30 Menschen den gedeckten Tisch. Einer von ihnen ist Günther Seufert, der als Neubürger vor 15 Monaten während des gedeckten Tisches seine ersten Kontakte knüpfte. Es lobt das soziale Angebot, von denen es in der Gesellschaft viel zu wenige gebe. "Die Verwaltungen und Politiker reden immer von Ehrenamt und sozialer Hilfe, nur passiert relativ wenig." Ansprechpartner für den Gedeckten Tisch sind Maria Schmitt von der Seelsorgeeinheit und Matthias Neumann von der evangelischen Kirchengemeinde. Er findet jeden zweiten bis vierten Samstag im Monat von Oktober bis Karsamstag zwischen 12 und13.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt.