von SK

Die Genuss on Tour-Messe zieht vom 2. bis 3. November in die Donauhallen ein. Eröffnung ist am Samstag, 2. November, um 13 Uhr.

Donaueschingen Zum Genuss eine Portion Spaß Das könnte Sie auch interessieren

Am Messe-Samstag geht es zur Sache: Dann ist das Koch-Duell mit Georg Schwende, dem Geschäftsführer der Fürstenberg Brauerei, gegen Stadtstreich(l)er Hubert Zimmermann um 18.30 Uhr angesetzt.