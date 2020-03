Özcan Cosar zeigt in Donaueschingen sein viertes Programm mit dem Ziel, die gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen. Sein Sieg beim Deutschen Comedypreis 2019 in der Kategorie „Bester Newcomer“ zeigte bereits, dass er diesem Ziel schon ein ganzes Stück näher gekommen ist.

Wie ist der geheime Code?

Wie schafft man es, alle Menschen zum Lachen zu bringen? Gibt es hierfür einen geheimen Code oder einen Mechanismus und wo findet man diesen? Letztendlich ist das Lachen eine natürliche Reaktion auf eine bestimmte Situation. Özcan Cosar begibt sich auf diese Expedition, um die Formel des Lachens zu finden. Doch die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit.

Schlitzohr und Situationskomiker

Der Kabarettist bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell permanent zupft.

„Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ ist am Mittwoch, 29. April, 20 Uhr im Mozart-Saal der Donauhallen zu erleben. Tickets gibt es über www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.