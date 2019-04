von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Die Feuerwehr im Ort bietet in Ernstfällen verlässliche, schnelle und kompetente Hilfe. Einmal im Jahr, im Rahmen der Generalversammlung, wird öffentlich gewürdigt, was die Männer – und inzwischen auch Frauen – ehrenamtlich hier leisten. Auf der Tagesordnung der Freiwilligen Feuerwehr Aasen im Florianskeller standen solche Ehrungen, Beförderungen, Infos und das Jahressprogramm 2019 auf der Tagesordnung.

Über fünf Einsätze, kleinere Brände, konnte Abteilungskommandant Wolfgang Wiehl berichten. Besonders auffällig war ein Fahrzeugbrand, bei dem der Fahrer sich aus dem Staub gemacht hatte und das Auto sich schließlich als gestohlen herausstellte.

Mit 14 Proben, Fortbildungen, kameradschaftliche Anlässen wie Feste, Kreisfeuerwehrtag, Floriansgottesdienst in diesem Jahr in Bräunlingen, die große Funkübung, bei der Aasen einen mittleren Platz belegte, aber auch Dorffest und Kilbigschießen waren die Aasener Feuerwehrkameraden das Jahr über wieder vollauf beschäftigt, wie Schriftführer Nico Tritschler belegte.

Gesamtkommandant Edgar Schiesel lobte die gute Zusammenarbeit der südlichen Abteilungen Aasen, Heidenhofen und Pfohren, die sich bei Übungen zeige und bei mehreren Einsätzen bewährt habe. Ausgeschrieben sei inzwischen die Notstromtechnik. Bei Stromausfall kann darüber künftig über digitale Funkgeräte die Leitstelle informiert werden.

Der stellvertretende Kommandant Gerd Wimmer übergab der Abteilung Aasen einen Rettungsrucksack. Damit können auch Feuerwehrmänner künftig eine Erstversorgung am Patienten vornehmen. Ein CO-Warner kann im Einsatzfall vor lebensgefährlichen Kohlenoxyd-Werten warnen. Nach Information von Kommandant Wiehl steht noch eine Verständigung mit der Stadt Donaueschingen zu den jetzt vorgeschriebenen Sicherheitswachen in der Bürgerhalle an.

Die Feuerwehrabteilung Aasen zählt derzeit 26 aktive Mitglieder und neun Männer in der Altersmannschaft. Besonders erfreut ist man über die neuen jungen Mitglieder Lena Tritschler und Linus Peter.