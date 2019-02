von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Es ist wieder so weit: Die Kinderbibelwoche, das beliebte Ereignis in der Woche nach Ostern, ist in Vorbereitung. Ein Dutzend erfahrene Jugendliche und Konfirmanden arbeiten mit der neuen Gemeindediakonin Carolina-Viktoria Lemke an der Vorbereitung dieses traditionellen und offensichtlich interessanten Ferienangebots. Für die vier Vormittage im evangelischen Gemeindehaus am Irmapark gibt es schon zwölf Anmeldungen.

Das Mitarbeiterteam freut sich mit Gemeindediakonin Carolina-Viktoria Lemke (rechts) auf die Kinderbibelwoche 2019. Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

"Mensch Petrus" heißt es in diesem Jahr. Es geht um die Geschichte von dem Mann aus dem neuen Testament, der als Fischer so viel mit Jesus erlebt hat. An vier Tagen wird das in Kleingruppen, beim gemeinsamen Singen und Basteln, in Spielen und Geschichten entfaltet. Dazu gibt es jeden Tag einen kleinen Imbiss. Den Abschluss der Abenteuer von Petrus und der Kinderbibelwoche kann man am Sonntag, 28. April, um 10 Uhr im Familiengottesdienst in der Christuskirche erleben. Dazu sind auch die Familien, Eltern und Geschwister der Kinder eingeladen.

Alle Schulkinder der Klassen 1 bis 6 sind zur Kinderbibelwoche vom 25. bis 28. Apri eingeladen. Sie findet Donnerstag bis Samstag jeweils von 9 bis 13 Uhr im evangelischen Gemeindehaus und am Sonntag um 10 Uhr zum Familiengottesdienst in der Christuskirche statt. Die Kosten je Kind betragen 15 Euro, zwei Geschwister zahlen gemeinsam 25 Euro, drei Geschwister 30 Euro. Mitzubringen sind Schere, Kleber und Buntstifte. Anmeldungen werden bis zum 25. März erbeten.

Infos und Anmeldung unter (0771) 92 94 44 10, (0771) 92 94 44 13 oder carolina-viktoria.lemke@ekido.de