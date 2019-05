.Was war die wichtigste Debatte für der GUB-Fraktion? „Das weitreichende Verkehrskonzept haben wir nicht nur innerhalb der Fraktion, sondern auch im Vorstand und mit Mitgliedern beraten, um bei unserer Entscheidung die unterschiedlichsten Interessenslagen zu berücksichtigen“, sagt die Fraktionssprecherin Claudia Weishaar.

.Welches Thema führte in der GUB-Fraktion zu den heftigsten Diskussionen? In der Grundhaltung zu gewichtigen politischen Themen wie Verkehrskonzept, Stadtbus, Sanierung Parkschwimmbad, barrierefreie Stadt und der Schulentwicklung habe nach Beratung in der Fraktionsrunde in der Regel große Einigkeit geherrscht.

Als Erfolg sieht die GUB die 60-Tonnen-Brücke in Allmendshofen an. | Bild: Jakober, Stephanie

.Wo sieht die GUB die Schwerpunkte in den vergangenen fünf Jahre?

Konversion: Die Überplanung des ehemaligen Militärareals, der Kauf und die Vermarktung des Geländes „Am Buchberg“ durch die Stadt wären weit in die Zukunft reichende, richtige Entscheidungen des Gemeinderats. Mit den gefassten Beschlüssen wahre die Stadt den Einfluss auf Grundstückspreise, Mietwohnungsbau und das Ziel, Wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden.

Verkehrskonzept: Die Situation an der Stadtkirche habe sich durch verkehrslenkende Maßnahmen für Fußgänger und Besucher der Donauquelle deutlich verbessert. Der Durchgangs- und Parksuchverkehr in der Karl- und den Nebenstraßen müsse aber noch erheblichem verringert werden. Einige Maßnahmen könnten sofort ohne großen Aufwand umgesetzt, andere erst nach dem Ausbau des Hindenburgrings und der Realisierung des Parkdecks hinter dem blauen Rathaus umgesetzt werden.

Stärkung des ÖPNV: Der Stadtbus sei ein wichtiger Baustein zur Einschränkung des Individualverkehrs in der Innenstadt und ein Beitrag zur Mobilität auch im Alter. Aber: „Der Stadtbus wird angenommen, wenn Preis und Leistung übereinstimmen“, sagt Weishaar.

Neubau der Realschule: Der Neubau der Realschule im Konversionsareal biete die Chance zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Schule und Stärkung des neuen Wohngebiets. Außerdem könne das Grundstück an der Lehenstraße dann für Wohnbebauung und Parkraum genutzt werden.

.Stärkung der Ortsteile: Der Wunsch der Ortsteile nach Zuzug junger Familien und der damit verbundene Wunsch nach Ausweisung neuer Baugebiete sei nachvollziehbar. „Aber mit Blick auf die demographische Entwicklung und die Ökologie müssen zunächst alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die bestehenden innerörtlichen Flächen zu bebauen“, sagt Weishaar. Außerdem müssten Anreize geschaffen werden, alte Häuser zu sanieren und modernisieren. Besondere Bedeutung für Familien hätten auch der Erhalt der Kindergärten und Grundschulen, deren Betreuungsangebote ausgeweitet und an die der innerstädtischen Einrichtungen angeglichen werden müssen. .Welches Thema war für die GUB-Fraktion das Wichtigste in der Legislaturperiode? Deutschlandweit war der Zuzug von Flüchtlingen das beherrschende Thema in den Jahren 2015/16. „Hier vor Ort stellte die Unterbringung und Versorgung der nahezu 3000 Flüchtlinge nicht nur das RP Freiburg vor eine große Aufgabe“, blick Weishaar zurück. Es wäre auch eine große Herausforderung für die Bevölkerung, die Stadtverwaltung, die Polizei und die vielen ehrenamtlichen Helfer gewesen. „Dank der guten Zusammenarbeit aller Kräfte wurde die krisenhafte und schwierige Situation letztlich ohne größere negative Vorkommnisse gut bewältigt.“

Als größte Niederlage wertet die GUB die Einstellung des Ein-Euro-Tickets. | Bild: Simon, Guy

.Was war der größte Erfolg, was die größte Niederlage? Weishaar führt als größten Erfolg die Brücke in Allmendshofen an, die zunächst nur eine Fußgänger- und Radfahrer-Brücke werden sollte. „Die GUB reagierte auf die Bürgerproteste und beantragte erneut eine Beratung.“ Letztendlich habe der Rat den Wunsch der Allmendshofer erfüllt und die 60-Tonnen-Brücke gebaut, die nun auch von tonnenschweren landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren werden kann. Und die größte Niederlage? „Der Stadtbus war zu Beginn auf gutem Wege und wurde zunehmend von der Bevölkerung angenommen“, erklärt Weishaar. Die in der Prognose vorhergesagten Fahrgastzahlen wären nahezu erreicht worden. Aus Sicht der GUB sei dies ein Erfolg, der zunichtegemacht worden sei. „Leider wurde diese positive Entwicklung der Fahrgastzahlen aufgrund einer äußerst knappen Abstimmung mit der Abschaffung des Ein-Euro-Tickets von der Mehrheit des Gemeinderats zunichtegemacht.“ .Wo sieht die GUB-Fraktion noch dringenden Handlungsbedarf? Hier nennt Claudia Weishaar vor allem die Debatte, die sie immer wieder auf den Tisch bring: den Einbau eines Aufzugs im Rathaus. „Das wichtigste Gebäude der Stadt muss für alle Menschen barrierefrei zugänglich sein“, forder die GUB-Fraktionssprecherin. Außerdem müsse beim Stadtbus unbedingt gehandelt werden: Es sei ein City-Tarif nötig und auch Zehner-Karten zum Preis von maximal 1,50 Euro pro Fahrt. Und auch ihren Vorstoß, die überregionalen Busse nicht in die Karlstraße fahren zu lassen, möchte Weishaar fortsetzen. Es müssten zentrumsnaher Haltestelle für die rund 150 Regionalbusse, die zusätzlich zum Stadtbus durch die Karlstraße fahren, eingerichtet werden. .Welche Themen brachten Sie selbst auf die Agenda? Neben der erneuten Beratung über die Allmendshofer Bregbrücke habe die GUB auch die Zehner-Karten für den Stadtbus initiiert und die Debatte über einen Aufzug im blauen Rathaus auf den Weg gebracht. Auch sei auf die GUB das begehbare Brigachufer, die Debatte über zentrumsnahe Haltestellen für Regionalbusse und die Diskussion über die Verbesserung der Ampelregelung in der Bahnhofstraße zurückzuführen. Und nachdem Alexandra Riedmaier bei der Verwaltung mit ihrem Wunsch nach einer Schaukel für den Irmapark auf taube Ohren gestoßen ist, will die GUB ein entsprechendes Spielgerät spenden. .Wo kritisiert sich die GUB selbst? „Wir sehen keinen Anlass zur Kritik. Im Gegenteil: Wir sind stolz auf unsere engagierte Mitarbeit im Gemeinderat“, sagt die GUB-Fraktionssprecherin. .Wie empfand die GUB die Zusammenarbeit mit der Verwaltung? Die Zusammenarbeit sei von gegenseitigem Respekt geprägt. „Die GUB-Fraktion sieht Verwaltung und Gemeinderat als ein großes Team, das aus unterschiedlichen Perspektiven die aktuellen Probleme und die Zukunftsaufgaben der Stadt beleuchtet und diese bestmöglich zu lösen sucht“, sagt Weishaar. .Welche Themen sind für die GUB in der Zukunft wichtig? Lang ist die Liste, die Weishaar für die kommenden Legislaturperiode hat: vom Bau von Miet- und altersgerechten Wohnungen über das Flächenmanagement in der Kernstadt und den Ortsteilen bis hin zur Schaffung eines kulturellen Zentrums „Am Buchberg“. Außerdem müsse die Innenstadt besucherfreundlichen gestaltet und das Verkehrskonzept umgesetzt werden. Hinzu kommen die Stärkung des ÖPNV, die Sanierung des Parkschwimmbads und die Gestaltung des Auenparks mit touristisch attraktiven Angeboten. Auch das Rathaus steht auf der Liste: zum einen die Mitarbeitersituation und zum anderen die Sanierung und Erweiterung des gelben Rathauses. Außerdem möchte sich die GUB für den Erhalt und die Stärkung der Grundschulen in den Ortsteilen einsetzen.

