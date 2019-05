.Was war die wichtigste Debatte für die FDP/FW-Fraktion? „Die Debatte über die Gründung einer Konversions- und Entwicklungs-GmbH, die wir von Anfang an als mögliche Varianten GmbH oder Genossenschaft ins Spiel gebracht haben, war maßgeblich für den erfolgreichen Start des Konversionsprozesses“, erklärt der FDP/FW-Fraktionssprecher Bertolt Wagner. Mit der KEG habe man auch für die Zukunft ein wichtiges Steuerungsinstrument für die Stadtentwicklung in der Hand. .Welches Thema führte innerhalb Ihrer Fraktion zu den heftigsten Diskussionen? „Ein von der Allgemeinheit auch so wahrgenommen unbefriedigend benutzter Stadtbus, dessen ausufernde Kosten mit mehr als 600 000 Euro im ersten Betriebsjahr und prognostizierten über 400 000 Euro im zweiten Betriebsjahr unbedingt eingefangen gehören“, antwortet Wagner auf die Frage. .Wo sehen FDP/FW die Schwerpunkte in den vergangenen fünf Jahre?

Stadtbus: „Wir haben als einzige Fraktion die Einführung des Stadtbusses abgelehnt, weil uns das Konzept nicht erfolgversprechend, zu unmodern und zu wenig am Bedarf orientiert war“, sagt der Donaueschinger FDP/FW-Fraktionssprecher.

Konversion: Bei der Entwicklung des neuen Stadtviertels „Am Buchberg habe die FDP/FW-Fraktion sich insbesondere mit der Idee für die Gründung der Konversions-und Entwicklungs-GmbH mit eingebracht, so Wagner.

Grüninger Halle: „Der Bau der Grüninger Halle auch ohne ELR-Fördergelder war für uns eine Herzensangelegenheit und eine Frage der Gerechtigkeit“, erklärt Bertold Wagner.

Verkehrskonzept: Die Umsetzung des Verkehrskonzeptes ohne vorhergehende Ertüchtigung von Bahnhofstraße und Hindenburgring hätten FDP/FW als einzige Fraktion geschlossen abgelehnt.

.Welches Thema war für die FDP/FW-Fraktion das Wichtigste in der Legislaturperiode? Die Konversion des ehemaligen Militärgeländes stelle sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller und nicht zuletzt auch in personeller Hinsicht ein Mammutprojekt dar, bei dem es aus Sicht der FDP/FW-Fraktion entscheidend sein wird, den Gestaltungsspielraum insbesondere für den Realschulbau in vollem Umfang kreativ auszureizen. „Ohne gute Vernetzung nach Stuttgart wird es hier nicht gehen“, ist sich Wagner sicher. .Was war der größte Erfolg, was die größte Niederlage? „Rein abstimmungstechnisch gesehen war die Zustimmung zum Bau der Grüninger Halle ohne ELR-Mittel gegen die Stimmen der GUB, der überwiegenden CDU und den OB sicherlich ein Glanzpunkt“, so Wagner. Außerdem freue sich die Fraktion darüber, dass sie bei der Allmendshofener Brücke von Anfang an den jetzt realisierten Vorschlag unterstützt hat und anstatt der Fußgänger- und Radfahrer-Variante die große Lösung umgesetzt worden ist. Als größte Niederlage wertet Wagner die Personaldebatte im Rathaus: Denn qualifiziertes Personal in der Verwaltung, ein exzellentes Betriebsklima und attraktive Arbeitsplätze würden die Handlungsfähigkeit der Stadt über Jahre hinaus sichern. „Dass wir im Jahr 2017 die notwendige Debatte nicht führen durften, weil zwei andere Fraktionen dies als verfehlt ansahen, hat wertvolle Zeit gekostet“, sagt Wagner und spielt auf die CDU und die GUB an. Eine Fluktuation von mehr als 17 Prozent des Personals im Jahr 2018 habe dann jedoch zum Umdenken geführt.

.Wo sieht die FDP/FW-Fraktion noch dringenden Handlungsbedarf, den sie in den vergangenen Jahren nicht durchsetzen konnte? Die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft gelte es als eigenständige Projektentwicklungsgesellschaft weiter auszubauen und zu etablieren. Allerdings müsse dann auch über eine hauptamtliche Geschäftsführung nachgedacht werden. Außerdem stehen ganz oben auf der FDP/FW-Agenda ein innovatives Mobilitätskonzept mit einem flexiblen und günstigen Citybus und eine vernünftige Umsetzung des Verkehrskonzepts. Ein Immobilienmanagement mithilfe eines Baubestandsbuches, damit leidige Budgetierungen und Kürzungen im Gebäudeunterhalt wegfallen, würden schon lange ausstehen. .Welche Themen brachen Sie selbst auf die Agenda? „Die Diskussion zu Personalentwicklung und –management wurde von uns mit angeregt“, sagt Wagner. Gleiches gelte für die Gründung der Konversions- und Entwicklungsgesellschaft, die für die Umwandlung des ehemaligen Garnisonsgeländes verantwortlich ist. Die Stabilisierung der Finanzlage der Flugplatz GmbH sei erfolgt, nachdem der entscheidende Hinweis aus der FDP/FW-Fraktion gekommen war. Bereits in den Haushaltsberatungen 2014 habe seine Fraktion erstmals die Bildung eines Sanierungsgebietes „Südliche Kernstadt“ gefordert, das nun im vergangenen Jahr durch die Förderung im Städtebauförderprogramm positiv beschieden worden sei. „Den Bau der neuen Kindertagesstätte ‚Am Buchberg‘ ausschließlich über die KEG basiert auf unserem Vorschlag und zeigt, dass Millionenprojekte nicht zwangsläufig über den kommunalen Haushalt abgewickelt werden müssen“, erklärt Wagner. Was beim Bau eines Kindergartens geht, soll nach der Meinung der FDP/FW-Fraktion auch beim Bau einer neuen Schule funktionieren. Manchmal liegt die Lösung auch im Detail: Durch eine kleine technische Änderung bei der Kanalverlegung sei es gelungen, dass die Häuslebauer weniger Anschlussgebühr bei der Erschließung ihrer Grundstücke zahlen müssen. Außerdem habe die FDP/FW-Fraktion die Pflasterstein-Debatte für den Residenzbereich angestoßen. Und dass die Irmastraße mit dem neuen Spielplatz zur Sackgasse wurde, sei auch eine Idee der FDP/FW-Fraktion. .Wo kritisiert sich die FDP/FW-Fraktion selbst? „Je mehr die Gemeinderäte sich gegenseitig vertrauen, desto erfolgreicher ist die Zusammenarbeit selbst dann, wenn die Positionen unterschiedlich sind. Hier können wir uns verbessern“, sagt Bertolt Wagner. Bei der Bürgermeisterwahl habe der Gemeinderat als Ganzes eine denkbar schlechte Figur abgegeben. .Wie empfand die FDP/FW-Fraktion die Zusammenarbeit mit der Verwaltung? „Die Zusammenarbeit ist vertrauensvoll und der direkte Draht in alle Ämter der Verwaltung kurz“, so der FDP/FW-Fraktionssprecher. Bei der Einführung des DS-Kennzeichens hätte seine Fraktion allerdings gerne mehr erreicht und das mit einem gemeinsamen Weg. .Welche Themen sind für die FDP/FW-Fraktion in der kommenden Legislaturperiode wichtig? „Die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt soll sich verbessern, nicht nur verkehrstechnisch. Auch optisch sollte uns die Arbeit des städtischen Bauhofs wieder mehr Wert sein“, fordert Wagner. Das Parkschwimmbad müsse saniert und erhalten werden. Die neue Realschule soll als Naturpark-Schule auch baulich ein Maßstab werden. Nachhaltigkeit solle gerade in Zeiten von vermehrten Klimaschutzanstrengungen, die die Schüler fordern, eine hohe Wertigkeit erhalten. Eine am Bedarf orientierte Linienführung und die Einhaltung des durch den Gemeinderat vorgegebenen Kostenrahmens sind laut FDP/FW-Fraktion für den Erfolg des Stadtbusses unerlässlich. „Unsere Stadt braucht im Wettstreit der Mittelstädte Gründergeist und mutige Entscheidungen, die die industrielle Weiterentwicklung unterstützen und Arbeitsplätze erhalten und im günstigsten Fall die Ansiedlung neuer Betriebe begünstigen.“

Veränderungen Wer hat die Fraktion verlassen? Alle Stadträte, die für die FDP und die Freien Wähler in den Gemeinderat eingezogen sind, haben auch die Legislaturperiode zu Ende gebracht. Dafür gab es eine Veränderung an der Spitze: Markus Kuttruff, der das Amt des Fraktionssprechers 2013 von Michael Klotzbücher übernommen hatte, trat im September 2017 aus beruflichen Gründen in die zweite Reihe zurück. Seither ist Bertolt Wagner Fraktionssprecher. Und den einzigen Bürgermeister-Stellvertreter-Wechsel haben die Liberalen auch: Roland Erndle hat die Aufgabe an Niko Reith übergeben.

Wer wird nicht mehr antreten? Alle sechs FDP/FW-Stadträte werden wieder kandidieren.

Alle sechs FDP/FW-Stadträte werden wieder kandidieren. Wer will zurückkehren? Es könnte im Falle einer Wahl das politische Comeback werden: Michael Klotzbücher, der 2013 aufgrund der Kandidatur seines Sohns Björn als Oberbürgermeister zurückgetreten war, tritt nun bei der Kommunalwahl wieder an.