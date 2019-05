von Lutz Rademacher

Grund zur Freude hat die DLRG-Ortsgruppe Baar. Am vergangenen Freitag konnte der lange ersehnte neue Jugendbus feierlich übergeben werden. Dabei hatte es für dieses Projekt lange Zeit gar nicht so vielversprechend ausgesehen.

Der Vorsitzende Thomas Moch ließ den Weg dorthin Revue passieren und nutzte die Gelegenheit, allen zu danken, die die Anschaffung möglich gemacht hatten. Gleichzeitig hatten die geladenen Gäste, unter ihnen Oberbürgermeister Erik Pauly und die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats, die Gelegenheit, sich in der Unterkunft im Steinweg umzuschauen und sich über die Arbeit der Lebensretter zu informieren.

Der alte Jugendbus war 29 Jahre alt und versagte ein ums andere Mal. Um die Jugend wieder sicher zu transportieren, suchte man zunächst nach einem Gebrauchtfahrzeug. Aber keines der näher angeschauten Fahrzeuge entsprach dem Budget und den Vorgaben. Florian Gaedtke hatte dann die Idee, beim Crowdfunding der Volksbank mitzumachen. Bereits nach kurzer Zeit waren die 100 notwendigen Unterstützer gefunden. Große Unterstützung aus der Bevölkerung gab es am Automobilsonntag in der Stadt. Am 14. Juni 2018 hatte man dann 21 780 Euro zusammen, die Volksbank hatte 6680 Euro zugeschossen. Insgesamt waren es 344 Unterstützer. Ein Antrag bei der Bürgerstiftung brachte in Rekordzeit 2000 Euro. Ein Antrag bei der Stadt Donaueschingen schließlich wurde von allen Fraktionen unterstützt.

Am 13. November 2018 wurde im Hauptausschuss entschieden, das Projekt mit 5550 Euro zu unterstützen. Moch freute sich über die großzügige Unterstützung und kündigte an, man werde diese großzügige Unterstützung in Form von Badeaufsichten und der Hilfe beim Schwimmbadfest zurückzahlen. Überraschend kam dann noch eine private Spende von 5000 Euro von Johannes Scherzinger, einem passivem Mitglied, hinzu und auch Mitglied Oliver Haas steuerte einen größeren Betrag zu. So reichte es für ein gut ausgestattetes Neufahrzeug. Das Fahrzeug dient dazu, die Jugendarbeit sowie das neue Jugend-Einsatz-Team zu fördern und damit die Ausbildung von Einsatzkräften sicherzustellen.

OB Pauly betonte, man könne das Geld nicht besser ausgeben. Denn es sei ein tolles Projekt, hier werde tolle Arbeit geleistet und bemerkte, dass die Ortsgruppe mit etwa 200 jugendlichen Mitgliedern unter den Top 5 in Donaueschingen angesiedelt sei.

Dabei bietet die DLRG-Ortsgruppe Baar ihren jugendlichen Mitgliedern jede Menge Programm. Neben den Terminen im Schwimmbad trifft sich der Nachwuchs zwei Mal im Monat in der Unterkunft. Sie fahren zusammen an den Riedsee und den Kirnbergsee. Hinzu kommen Zeltlager, Kanufahrten, Besuche in Spaßbädern und vieles mehr.