von Roger Müller

Die Baugenossenschaft (BG) Schwarzwald Baar ist auf Kurs. In der Bilanz von 2018 wurde ein Überschuss von 1,4 Millionen ausgewiesen, 2017 waren es noch 1,1 Millionen. Das Anlagevermögen wuchs um fast zwei auf nunmehr 38,5 Millionen Euro. Die Inhaber von Genossenschaftsanteilen dürfen sich über eine vierprozentige Rendite freuen.

Situation auf dem Wohnungsmarkt

Von den 1370 Mitgliedern fanden sich nur wenige im Foyer des Mozartsaales ein. „Es scheint, wir machen einiges richtig, sodass sich viele Mitglieder die Aussprache mit Aufsichtsrat und Vorstand schenken“, sagte Heinz Herzog, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Doch die, die da waren, erlebten vor allem vom geschäftsführenden Vorstand Peter Hasemann einen blitzsauberen Bericht. Es war nur ein kurzer Abriss der positiven Zahlen, die auch im Geschäftsbericht zu lesen waren, vielmehr war die allgemeine Situation auf dem Wohnungsmarkt und dessen Umfeld Thema von Hasemann.

Der Amtsschimmel wiehert

„In ganz Deutschland wird permanent von steigenden Mieten und unbezahlbarem Wohnraum berichtet, doch keiner mokiert sich über die Mietnebenkosten„, so Hasemann. „Während laut Statistik die Mieten in den letzten zehn Jahren um zwölf Prozent gestiegen sind, haben sich beispielsweise die Stromkosten um über 32 Prozent erhöht. Müllgebühren, Wasserpreise und die aktuelle Diskussion um die Grundsteuer, die auf die Mieter umgelegt werden, tun ihr Übriges dazu“. Lautstark wiehere der Amtsschimmel außerdem, wenn es um die Schaffung oder Neugestaltung von bezahlbarem Wohnbau gehe. „Datenschutzverordnungen, Erneuerung der Energieausweise, eine neue Landesbauordnung, Brandschutz, Höhe der Gebäude und vieles mehr macht uns kräftig zu schaffen und bindet Ressourcen. Zusätzlich kostet das auch Geld“, so Hasemann weiter. „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen, müssen aber auch die Kosten für den stetig steigenden Verwaltungsaufwand von Behörden weitergeben.“

Donaueschingen Baugenossenschaft Schwarzwald-Baar erkennt mehr Bedarf an kleinen Wohnungen Das könnte Sie auch interessieren

Als Beispiel führte Peter Hasemann den aktuellen Umbau von zwei Schwesternwohnheimen beim Klinikum in Donaueschingen an. „Wir machen aus 71 ehemaligen Wohneinheiten 34 Wohnungen. Bis dato mussten für 71 Wohneinheiten keine Parkplätze gestellt werden. Wir reduzieren auf 34 und müssen nun 34 Stellplätze realisieren. Der Umbau ist aufgrund Auflagen und Vorschriften mehr Aufwand, als wenn wir neu gebaut hätten.“

Kommunen treiben Grundstückspreise hoch

Des Weiteren bemängelt Hasemann die Rahmenbedingungen beim Bau von neuem Wohnraum. „Die Aufforderung der Kommunen, mehr zu bauen und dann die Wohnungen bezahlbar zu vermieten, scheitert oftmals daran, dass die Kommunen die meisten Grundstücke zum Bebauen im Besitz haben. Die Grundstückspreise werden von den Kommunen immer weiter in die Höhe getrieben. Nicht die Mieten sind Thema, vielmehr die immer höher steigenden Nebenkosten“, so Peter Hasemann. Dennoch hätten die Baugenossenschaftler der Situation getrotzt, was der Blick auf die Zahlen beweise. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden der Vorsitzende Heinz Herzog und sein Stellvertreter Jochen Hauger im Amt bestätigt. Dann war noch Zeit für Ehrungen: Irmgard Pfeiffer, Milan und Anka Santalab, Guiseppe und Carmeline Pisano, sowie Atik Hursit wurden für 40 Jahre Treue zur BG geehrt. 50 Jahre hält schon Herta Klemper als Mieterin der BG die Treue.