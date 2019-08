Generalstabsmäßig haben die Aasener Vereine das Dorffest 2019 vorbereitet. Heute um 16 Uhr fällt der Startschuss mit der alten Kanone und Ortsvorsteher Horst Hall schlägt den Spund in das Freibierfass. Damit kann das beliebte spätsommerliche, inzwischen 38. Open-Air-Fest auf dem Rathausplatz der Donaueschinger Teilortschaft seinen Verlauf nehmen. Dazu werden wie in den vergangenen Jahren einige Tausend Besucher erwartet.

Die insgesamt neun Mitveranstalter, der Sport-, Musik-, Narren- und Schützenverein, die Feuerwehr, Landjugend, Landfrauen und das Kindergartenteam laden zu rustikalen Genussangeboten mit Grillspezialitäten, Pommes, Salaten, Schupfnudeln, Hähnchen, Forellen, Herdepfel mit Quark oder Hering und Dünne in ihren Festhütten und Lauben ein. Die Landfrauen offerieren ihr üppiges Tortenbuffet erneut im Landfrauen-Café im Rathaus.

Verlockend ist das Kinderprogramm: Am Sonntag um 15 Uhr startet der Luftballonwettbewerb, den die KiGa-Erzieherinnen organisieren. Die Landfrauen schminken, das Kasperletheater und eine Hüpfburg, das Kinderkarussell des Sportvereins sowie eine Torwand und eine Wurfbude.

Besonders groß aufgezogen wird in diesem Jahr das Oldtimer-Treffen für Autos, Traktoren und Biker, die ihre gepflegten Schmuckstücke aus längst vergangenen Zeiten von der Schmitte-Kreuzung bis zum Festplatz präsentieren.

Am Samstag, 31. August, treten ab 17 Uhr der Musikverein Randen und ab 20 Uhr die „Gässli Huuper“ auf. Am Sonntag, 1. September, sorgen ab 11.30 Uhr das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar, ab 14 Uhr der Musikverein Harmonie Tennenbronn und ab 16.30 Uhr der Musikverein Unterkirnach für musikalische Unterhaltung. Im Kindergarten an der Käppelestraße gibt es bei der traditionellen Tombola wieder tolle Preise zu gewinnen.

Straßensperrungen, ausgewiesene Parkplätze und Fluchtwege, die Festordnung und Security-Dienste gehören zur sorgfältigen Vorbereitung für das in der Region bekannte Dorffest. Die Sperrzeit für die Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf 3 Uhr festgelegt.

Das ist geboten

Samstag, 31. August

16 Uhr: offizieller Beginn mit Böllerschießen und Bieranstich durch Ortsvorsteher Horst Hall. Dazu spielt die Kapelle des MV Aasen. Ab 17 Uhr sorgen der Musikverein Randen und ab 20 Uhr die Gässli Huuper für Stimmung.

Sonntag, 1. September

Am Festsonntag läuft ab dem späten Vormittag ein abwechslungsreiches Familienprogramm mit Kinderschminken, Kasperletheater, Springburg, Kinderkarussell, Torwand und Wurfbude. Um 15 Uhr startet der Luftballonwettbewerb. Die Preise für die weitesten Flugstrecken werden wie gewohnt in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates am ersten Werktag 2020 vergeben. Dazu sorgen ab 11.30 Uhr das Seniorenblas-orchester Schwarzwald-Baar, ab 14 Uhr der Musikverein Harmonie Tennenbronn und ab 16.30 Uhr der Musikverein Unterkirnach für Unterhaltung.